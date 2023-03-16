Volkswagen рассказал о преемнике Polo

Немецкий концерн провёл презентацию концептуального городского хэтчбека ID.2all, который станет преемником модели Polo

Сейчас перед нами лишь прототип, серийный автомобиль встанет на конвейер в 2025 году, впрочем, руководство марки заявило, что товарная модификация не будет сильно отличаться от концепт-кара.

Для начала поговорим о внешности новинки и особое внимание уделим габаритам. В длину ID. 2all получился короче модели Golf, но колёсная база у них одинаковая, значит компактный с виду электрокар сможет похвастать неплохим запасом пространства в салоне.

Что касается техники, то в основе конструкции электромобиля — платформа MEB, в принципе не предполагающая использования ДВС. Электромотор здесь один и развивает 226 лошадиных сил.

