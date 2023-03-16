Автомобильный портал Motorpage
16 мар 2023

Volkswagen рассказал о преемнике Polo

Volkswagen рассказал о преемнике Polo
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн провёл презентацию концептуального городского хэтчбека ID.2all, который станет преемником модели Polo

Сейчас перед нами лишь прототип, серийный автомобиль встанет на конвейер в 2025 году, впрочем, руководство марки заявило, что товарная модификация не будет сильно отличаться от концепт-кара.

Для начала поговорим о внешности новинки и особое внимание уделим габаритам. В длину ID. 2all получился короче модели Golf, но колёсная база у них одинаковая, значит компактный с виду электрокар сможет похвастать неплохим запасом пространства в салоне.

Что касается техники, то в основе конструкции электромобиля — платформа MEB, в принципе не предполагающая использования ДВС. Электромотор здесь один и развивает 226 лошадиных сил.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen подтвердил продажу российских активов

15 марта 2023

Volkswagen превращает свои автомобили в смартфоны

02 марта 2023

Volkswagen отказывается от хрома

01 марта 2023
Volkswagen ID.3 (2023)

Volkswagen представил обновленный ID.3

01 марта 2023

Volkswagen "отрезает" от себя Россию

27 февраля 2023
Volkswagen Touareg

Раскрыта внешность нового Volkswagen Touareg

16 февраля 2023

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом» Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"
Tank 300 - tank 300 (2023) самый первый tank
Тест драйв
12 марта 2023

Tank 300
"Самый первый Tank"
Lada Granta - lada granta (2019) от «ужаса» до «идеала»
Тест драйв
08 марта 2023

Lada Granta
"От «ужаса» до «идеала»"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 6 0 4