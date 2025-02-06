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6 фев 2025

Volkswagen разрабатывает бюджетный электромобиль, но ждать его придется до 2027 года

Volkswagen разрабатывает бюджетный электромобиль, но ждать его придется до 2027 года
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen анонсировал выпуск нового бюджетного электромобиля стоимостью около 20 000 евро (примерно 2 000 000 рублей). Он станет частью стратегии по созданию доступных EV-моделей. Официальная презентация новинки состоится в начале марта, однако в продажу автомобиль поступит не раньше 2027 года

Всего в планах Volkswagen представить к 2027 году девять новых электрических моделей. Глава компании Томас Шефер назвал его "самым масштабным планом будущего" в истории бренда. Для реализации стратегии Volkswagen удалось избежать массовых закрытий заводов в Германии, однако часть сотрудников все же покинет компанию с выплатой компенсаций. Ожидается, что эти меры помогут сэкономить $15,6 млрд в среднесрочной перспективе и направить средства на разработку новых моделей.

Наряду с бюджетным EV, Volkswagen готовит к 2026 году серийную версию концепта ID.2all стоимостью около 25 000 евро. Кроме того, компания планирует выпустить электрический преемник Golf и новый VW T-Roc EV, производство которых организуют в Вольфсбурге. Volkswagen рассчитывает выпускать до 500 000 электрокаров ежегодно, стремясь укрепить позиции в массовом сегменте.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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