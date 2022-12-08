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8 дек 2022

Volkswagen разрабатывает новую платформу для электрокаров

Volkswagen разрабатывает новую платформу для электрокаров
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen объявила о планах по модернизации нынешней платформы MEB, на которой базируются все электромобили концерна

Зачем концерн идет на такой шаг? Все просто – после модернизации «тележка» позволит разрабатывать на своей базе более широкий модельный ряд автомобилей, а также применять емкие батареи, которые сделают автомобили дальнобойнее.

Когда именно MEB+ будет доведена до серийной стадии, пока неизвестно: Volkswagen обещает лишь инвестировать в ближайшие годы в её разработку значительные средства.  В то же время – уже к 2026 году концерн планирует выпустить десять новых моделей электрокаров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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