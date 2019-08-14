Volkswagen родил кабриолет-кроссовер

Да, речь идет о том самом Volkswagen T-ROC Cabrio, слухи о котором будоражат сеть уже целый год. Публичная премьера новинки состоится на автосалоне во Франкфурте, но уже сейчас автомобиль можно рассмотреть со всех сторон.

Дизайн машины практически не будет отличаться от стандартного T-Roc, который был представлен в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль получил двухдверный кузов и мягкий складывающийся верх. К слову, из-за этого уменьшился объем багажника- 284 литра против 445 литров у обычного кроссовера. Интересно, что механизм складывания крыши электрический и способен работать даже на ходу, правда скорость автомобиля не должна превышать отметку в двадцать километров в час.

В гамму моторов машины вошел 1,0-литровый бензиновый двигатель. Мощность агрегата составляет 115 лошадиных сил. Также клиентам предложат 1,5-литровую «турбочетверку» с отдачей 150 лошадиных сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Кросс-кабриолет поступит в продажу с передним приводом. Ожидается ли выход полноприводной модификации, пока неизвестно.





