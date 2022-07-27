Volkswagen собирается продавать свой российский завод

Инсайдеры сообщают, что немецкий концерн решил продать свое производство в Калуге – на завод уже приезжали делегации от потенциальных покупателей.

Как сообщает Gazeta.ru, интерес к калужской площадке есть у организаций Казахстана и Австрии, причем не уточняется, связаны ли эти фирмы с автомобильной отраслью. Впрочем, уже эксперты «Ведомостей» сообщают, что с большой долей вероятности площадкой может завладеть компания «Азия Авто» (Казахстан), которая, к слову, имеет лицензию на производство машин Skoda и Volkswagen.

Нижегородский офис Volkswagen Group Rus решила закрыть в начале июля. Сборка автомобилей марок VW и Skoda здесь будет свёрнута, однако производственную площадку не закроют — она принадлежит Группе ГАЗ.