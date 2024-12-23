Volkswagen сократит более 35 000 рабочих мест в Германии и перенесет производство Golf в Мексику

Volkswagen заключил соглашение с профсоюзом IG Metall, которое предусматривает сокращение более 35,000 рабочих мест в Германии до 2030 года. Кроме этого были озвучены производственные планы компании на несколько лет вперед

Решение о сокращении рабочих мест позволит ежегодно экономить 1,5 млрд евро на зарплатах и при этом снизить производственные мощности на 734 000 автомобилей. Таким образом, Volkswagen планирует сберечь более 15 млрд евро в среднесрочной перспективе. Эти средства направят на разработку новых продуктов и технологий, в том числе на развитие линейки электрокаров.

Производство моделей Golf и Golf Estate будет перенесено в Мексику в 2027 году. Главный завод в Вольфсбурге начнет выпускать электрический Golf и модели ID.3 и Cupra Born к концу десятилетия. В Оснабрюке в 2027 году прекратится выпуск модели T-Roc Cabrio, и сейчас обсуждаются возможные варианты дальнейшего использования этого завода. Предприятие в Дрездене завершит сборку ID.3 в конце следующего года, и для него также разрабатываются альтернативные сценарии эксплуатации. При этом в Ганновере продолжат производить ID.Buzz и Multivan.