Volkswagen сократит своих работников на ГАЗе

Немецкий концерн решил уволить своих сотрудников, которые задействованы на нижегородском предприятии. Напомним, что на заводе ГАЗ до недавнего времени собирали кроссоверы Skoda Kodiaq, Volkswagen Taos и лифтбэк Skoda Octavia. Сборка осуществлялась по полному циклу

Как сообщают СМИ, на ГАЗе работает около двухсот сотрудников концерна Volkswagen. По соглашению сторон им будет выплачено шесть месячных окладов в качестве выходного пособия.

В целом, сборка немецких и чешских машин на российской площадке прекратилась в конце мая - ровно в тот момент как заработали американские и европейские санкции в отношении ГАЗ и его руководства. Отметим, что мощности нижегородской площадки позволяли выпускать до 132 тысяч Фольксвагенов в год.