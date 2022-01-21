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21 янв 2022

Volkswagen строит свои электрокары из мусора

Volkswagen строит свои электрокары из мусора
Автор фото: фирма-производитель
Использование материалов вторичной переработки – это новый тренд в автомобилестроении. В большинстве своем они используются в отделке интерьеров.Впрочем, их можно использовать везде. На днях шеф-дизайнер Volkswagen Йозеф Кабан рассказал о подобной практике при создании электрокара ID.Life.
 
Начнем с интерьера, здесь  применяются отходы древесного производства, которые задействованы для изготовления декоративных планок в салоне электро¬мобиля — деревянную щепу поставляют производителю лесные хозяйства. Сиденья обтянуты особым микроволокном, выработанным из пластиковых отходов.
 
Теперь переходим к интересным шагам. Возьмем, к примеру, покрышки – их изготовили из рисовой шелухи, биологического масла и натурального каучука.  Защитные пластиковые панели на капоте и крыши изготовили из прорезиненного пластика, полученного в том числе из переработанных пластиковых бутылок.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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