Представлен Volkswagen Taigun

Немецкий концерн показал компактный кроссовер Taigun. Новинка побратима со Skoda Kushaq

В целом, заметно что внешний облик серийного кроссовера практически не отличим от прототипа, представленного ещё в 2019 году. Производители решили не отказываться даже от хромированных вставок на бамперах и сплошной светодиодной полосы задней оптики. Впрочем, некоторых концептуальных деталей здесь все равно нет. Например диски у серийной машины 17-дюймовые, тогда как у концепта стояли 19-дюймовые колёса.

Технически новый Taigun идентичен недавно представленному Skoda Kushaq. Даже габариты у автомобилей одинаковы - в длину оба достигают 4,2 метров. Что касается моторной гаммы, то Taigun, как и его чешский собрат оснащается двумя типами силовых установок. Первая - литровый турбомотор на 115 лошадиных сил. Вторая - полуторалитровый мотор с наддувом, его мощность - 150 лошадиных сил. Трансмиссий три- механика, автомат и робот. Причем последний тип предназначен только для машин со старшим мотором, тогда как автомат будет предлагаться только с базовым двигателем.