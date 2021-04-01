Автомобильный портал Motorpage
1 апр 2021

Представлен Volkswagen Taigun

Представлен Volkswagen Taigun
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн показал компактный кроссовер Taigun. Новинка побратима со Skoda Kushaq

В целом, заметно что внешний облик серийного кроссовера практически не отличим от прототипа, представленного ещё в 2019 году. Производители решили не отказываться даже от хромированных вставок на бамперах и сплошной светодиодной полосы задней оптики. Впрочем, некоторых концептуальных деталей здесь все равно нет. Например диски у серийной машины 17-дюймовые, тогда как у концепта стояли 19-дюймовые колёса.

Технически новый Taigun идентичен недавно представленному Skoda Kushaq. Даже габариты у автомобилей одинаковы - в длину оба достигают 4,2 метров. Что касается моторной гаммы, то Taigun, как и его чешский собрат оснащается двумя типами силовых установок. Первая - литровый турбомотор на 115 лошадиных сил. Вторая - полуторалитровый мотор с наддувом, его мощность - 150 лошадиных сил. Трансмиссий три- механика, автомат и робот. Причем последний тип предназначен только для машин со старшим мотором, тогда как автомат будет предлагаться только с базовым двигателем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen не будет переименовываться

31 марта 2021

Volkswagen раскрыл даты дебюта нового Multivan

31 марта 2021

Volkswagen готовит новый кроссовер для Европы

30 марта 2021

Volkswagen переименуют в Voltswagen

30 марта 2021
Volkswagen Atlas Tanoak

Volkswagen готовится представить электрический пикап

29 марта 2021

Volkswagen назвал дату полного отказа от двигателей внутреннего сгорания

23 марта 2021

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru WRX - subaru wrx sport (2018) почему счет спорт-седанов subaru идет на десятки Тест драйв
31 марта 2021

Subaru WRX
"Почему счет спорт-седанов Subaru идет на десятки"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont (2018) почему профессору дроздову понравится teramont
Тест драйв
29 марта 2021

Volkswagen Teramont
"Почему профессору Дроздову понравится Teramont"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee (2016) для работы больше и не надо
Тест драйв
26 марта 2021

Peugeot Partner
"Для работы больше и не надо"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 7 9 8 5