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4 июн 2021

Volkswagen Taos приехал в Россию

Volkswagen Taos приехал в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Фактически, перед нами Skoda Karoq с видоизмененной внешностью, но, может быть, здесь есть что-то уникальное? Ответ – практически нет

Начнем с внешности, разумеется, она выполнена в духе старших моделей концерна – здесь можно найти и элементы от Touareg и от Tiguan даже некоторые штрихи Teramont обнаружились. В итоге – сборная солянка, которая оформлена в симпатичный, а главное, уникальный и запоминающийся облик. Важный момент касающийся внешнего вида и комплектаций – в базовом исполнении кросссовер оснащается светодиодной оптикой, но в старших версиях она уже будет проекционной, чего, к слову, лишен соплатформенный Skoda Karoq

В гамме силовых установок сюрпризов нет – традиционные моторы 1.6 (атмосферный) и 1.4 (с турбонаддувом). Конфигурация с коробками передач знакома нам по модели Skoda Karoq – для мотора 1.6 предлагается 5-ступенчатая механика либо 6-ступенчатый автомат. Турбо-версии будут довольствоваться 8-ступенчатым автоматом или 7-ступенчатым роботом DSG (в случае с полноприводными машинами)

При написании новости использовалась информация:
РБК

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