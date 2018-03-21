Американское отделение Volkswagen анонсировало появление нового кроссовера, который будет производиться на одной линии с Atlas. Последний известен у нас под именем Teramont.

Судя по всему, будущая новинка, предвестника которой покажут в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке, является укороченной версией Atlas с более «спортивным» и молодежным уклоном. Кроссовер будет также построен на платформе MQB.

Интересно, что в сертификационных документах для российского рынка изначально были заявлены как 7-, так и 5-местные варианты Teramont.

В американском отделении Volkswagen заявляют, что с помощью новинки хотят увеличить свое присутствие на рынке кроссоверов. В компании не говорят, будет ли данная модель экспортироваться в другие страны, но в отличие от большого Teramont, есть все шансы увидеть ее и в Европе. Естественно, появится эта модель и в России: на 5-местный вариант уже получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).