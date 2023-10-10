Volkswagen up! ушел в историю

Стало известно, что завод Volkswagen в Братиславе выпустил последний самый бюджетный автомобиль компании - компактный хэтчбек up! 12 летняя история автомобиля завершилась без наследника

С момента появления на рынке автомобиль обрел огромную популярность в Европе из-за низкой цены. Например, в Германии данную модель можно было приобрести за 14 555 евро (по актуальному курсу - 1 558 000 рублей). Последний раз Volkswagen up! обновлялся в 2019 году, но только в виде электромобиля e-up! Его стоимость была значительно выше бензиновой версии и начиналась в среднем от 26 000 евро (2 780 000 рублей) в зависимости от страны. И все же e-up! был самым доступным автомобилем из всех электромоделей компании.

Согласно последним подсчетам агентства JATO Dynamics, продажи модели за 9 месяцев 2023 года составили 23 007 экземпляров. Это на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исходя из планов компании, прямого наследника Volkswagen up! не будет. Теперь самой доступной моделью немецкого бренда стал Volkswagen Polo в базовой комплектации, который в Европе оценивается от 21 590 евро (2 311 000 рублей).