Автомобильный портал Motorpage
10 окт 2023

Volkswagen up! ушел в историю

Volkswagen up! ушел в историю
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что завод Volkswagen в Братиславе выпустил последний самый бюджетный автомобиль компании - компактный хэтчбек up! 12 летняя история автомобиля завершилась без наследника

С момента появления на рынке автомобиль обрел огромную популярность в Европе из-за низкой цены. Например, в Германии данную модель можно было приобрести за 14 555 евро (по актуальному курсу - 1 558 000 рублей). Последний раз Volkswagen up! обновлялся в 2019 году, но только в виде электромобиля e-up! Его стоимость была значительно выше бензиновой версии и начиналась в среднем от 26 000 евро (2 780 000 рублей) в зависимости от страны. И все же e-up! был самым доступным автомобилем из всех электромоделей компании.

Согласно последним подсчетам агентства JATO Dynamics, продажи модели за 9 месяцев 2023 года составили 23 007 экземпляров. Это на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исходя из планов компании, прямого наследника Volkswagen up! не будет. Теперь самой доступной моделью немецкого бренда стал Volkswagen Polo в базовой комплектации, который в Европе оценивается от 21 590 евро (2 311 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...

Анонсировано следующее поколение Volkswagen Golf

03 октября 2023
Volkswagen Tiguan (2024)

Представлено новое поколение Volkswagen Tiguan

19 сентября 2023
Volkswagen Polo

Распроданы последние экземпляры Volkswagen Polo российской сборки

19 сентября 2023
Volkswagen ID.X Performance Concept (2023)

Концептуальный Volkswagen ID.X - конкурент Tesla Model 3

11 сентября 2023

Рассекречен экстерьер нового Volkswagen Golf

05 сентября 2023
Volkswagen Passat Variant (2024)

Состоялась премьера обновлённого Volkswagen Passat

01 сентября 2023

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 1 5