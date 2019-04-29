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29 апр 2019

Volkswagen установил новый рекорд Нюрбургринга

Volkswagen установил новый рекорд Нюрбургринга
Автор фото: фирма-производитель

Французский пилот Ромен Дюма во время заезда на спортпрототипе Volkswagen ID. R по Нюрбургрингу улучшил время прошлого рекордсмена - электрического NIO EP9 на 40 секунд. Но радоваться фанатам марки не стоит, так как достижение еще необходимо подтвердить, что называется «в бою», так как рекорд был установлен лишь в виртуальной симуляции

Прохождение трассы в симуляторе это один из пунктов подготовки пилота к реальному заезду, который состоится уже совсем скоро. К слову, сам автомобиль, для покорения вершин, был серьезно доработан. Volkswagen ID. R оптимизировали аэродинамику для более высоких скоростей, в том числе оборудовали более низким задним антикрылом с системой DRS, которая используется на гоночных болидах Формулы 1. На прямых она позволяет снизить сопротивление воздуху на 20 процентов.

Напомним, что в прошлом году Volkswagen ID. R установил два рекорда «Пайкс Пика». Он не только оказался быстрейшим среди участников, но и показал лучший результат в истории гонки — 7 минут и 57,148 секунды.

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