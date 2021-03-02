Volkswagen выпустит электрический кабриолет

У марки Volkswagen уже были кабриолеты, например, модель EOS, которая вышла в 2003 году, однако, в электрическом сегменте концерн будет пробовать свои силы впервые.

Пока что марка лишь намекает нам на появление подобного автомобиля. Например, недавно были опубликованы дизайнерские эскизы новой модели, из которых видно, что кабриолет станет одной из версий Volkswagen ID.3. Рисунки сопровождались официальным сообщением для аудитории марки, дескать, мы потихоньку работаем над проектом, но что о нем думаете вы сами – возможен ли в принципе симбиоз электромобиля и кабриолета.

К слову, технически все возможно. Архитектура MEB предусматривает создание автомобилей с разным типом кузова, в том числе и с открытым. Скажем больше, Volkswagen даже показал прототип такой машины – да, мы говорим о том самом пляжном багги ID Buggy. Так что кабриолет на базе ID.3 может совсем скоро материализоваться.