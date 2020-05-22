Volkswagen выведет на российский рынок еще три модели

Компания взяла на себя подобные обязательства в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИКа), утвержденного Минпромторгом

В рамках заключенного с Минпромторгом специнвестконтракта Volkswagen Group намерена инвестировать в России 61,5 млрд рублей до 2028 года. В СПИКе также перечислена и продукция, которую выпустят в рамках контракта — это будут не только новые Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiak и Karoq, но и ранее не представленный на российском рынке компактный кроссовер Volkswagen Tarek, а также «крупноразмерный внедорожник» и «новая модель компактного внедорожника». Какие именно это машины, не уточняется.

Как сообщает журнал "За Рулем", Volkswagen Tarek должны начать производить в России ориентировочно уже в этом году, а одной из предполагаемых промплощадок называли завод Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Однако из-за пандемии коронавируса планы могли сдвинуться. Причем сначала предполагалось, что машина доберется до нас под названием Tharu, но, видимо, решили, что благозвучнее для нашего уха будет все же Tarek.