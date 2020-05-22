Автомобильный портал Motorpage
22 май 2020

Volkswagen выведет на российский рынок еще три модели

Volkswagen выведет на российский рынок еще три модели
Автор фото: фирма-производитель

Компания взяла на себя подобные обязательства в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИКа), утвержденного Минпромторгом

В рамках заключенного с Минпромторгом специнвестконтракта Volkswagen Group намерена инвестировать в России 61,5 млрд рублей до 2028 года. В СПИКе  также перечислена и продукция, которую выпустят в рамках контракта — это будут не только новые Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiak и Karoq, но и ранее не представленный на российском рынке компактный кроссовер Volkswagen Tarek, а также «крупноразмерный внедорожник» и «новая модель компактного внедорожника». Какие именно это машины, не уточняется.

Как сообщает журнал "За Рулем",  Volkswagen Tarek должны начать производить в России ориентировочно уже в этом году, а одной из предполагаемых промплощадок называли завод Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Однако из-за пандемии коронавируса планы могли сдвинуться. Причем сначала предполагалось, что машина доберется до нас под названием Tharu, но, видимо, решили, что благозвучнее для нашего уха будет все же Tarek.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

VW обвинили в создании оскорбительной рекламы.

22 мая 2020
Volkswagen Touareg 2019

Volkswagen отзовет новые Touareg в России из-за протечки масла

21 мая 2020
Volkswagen Polo 2020

Стартовали продажи нового Volkswagen Polo

19 мая 2020

В Volkswagen заявили, что Нюрбургринг – шлак

06 мая 2020
Volkswagen Golf R 400 Concept 2014

Volkswagen готовит гибридный 410-сильный Golf R+

30 апреля 2020

Volkswagen начинает отказываться от дизелей

22 апреля 2020

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города
Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье
Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"

Написано новостей:

2 5 8 7 3