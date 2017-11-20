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20 ноя 2017

Volkswagen вложит 34 миллиарда евро в электромобили и автономные технологии

Volkswagen вложит 34 миллиарда евро в электромобили и автономные технологии
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen объявил о самых масштабных инвестициях в автомобильной промышленности последних десятилетий: до 2022 года немцы инвестируют в организацию производства электромобилей, их проектирование, автономные технологии и технологии мобильности более 34 миллиардов евро.

Большая часть из этих средств будет направлена на электрификацию всех моделей марок концерна Volkswagen AG. Всего таких моделей к 2022 с гибридными или полностью электрическими силовыми установками должно быть не менее трехста.

Кроме того, концерн объявил о сохранении рабочих мест на заводах в Германии. В Цвикау будет организовано производство электромобилей на платформе MEB, в Эмдене семейство Passat, а в Вольфсубрге следующее поколение Volkswagen Golf.

В Volkswagen ожидают, что основными драйверами роста продаж станут Бразилия, Китай, Россия и США, но из-за ужесточающихся требований по вредным выбросам на первое место выходит необходимость электрификации модельного ряда.

Также Volkswagen намерен инвестировать значительные средства в создание следующего поколения платформы для электромобилей.
 

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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