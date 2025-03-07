Volkswagen возвращает физические кнопки, признав неудачу сенсорного управления

Компания Volkswagen официально объявила о возвращении физических кнопок в своих автомобилях после многочисленных жалоб водителей. Первой моделью, получившей это обновление, станет электрический хэтчбек ID.2all, который поступит в производство в 2026 году

В 2022 году Volkswagen отказался от традиционных физических кнопок в пользу сенсорного управления. Однако нововведение вызвало волну недовольства, особенно из-за неудобных сенсорных панелей на руле. Компания признала, что этот шаг был ошибочным, и теперь меняет подход.

Как сообщил глава дизайна Андреас Миндт, в будущих моделях VW снова появятся физические кнопки для ряда основных функций: регулировка громкости, подогрев сидений, управление климат-контролем и аварийная сигнализация. Эти элементы будут расположены под экраном мультимедийной системы, избавляя водителей от необходимости искать нужную функцию в меню сенсорного дисплея.