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6 ноя 2019

Volkswagen запустил серийное производство электрокара ID.3

Volkswagen запустил серийное производство электрокара ID.3
Автор фото: фирма-производитель

ID.3 стал первым серийным электрокаром немцев, построенным на новой платформе MEB

Первую партию хэтчбеков выпустят в ноябре на заводе в Цвиккау. Автомобили поступят к дилерам в середине 2020 г., сообщает пресс-служба немецкого бренда. Надо отметить, что клиенты уже забронировали более 35 000 элетрокаров.

В целом об автомобиле можно сказать, что электрокар, например, по размерам сопоставим с «Гольфом». Дело в том, что пятидверный хэтчбек использует особые плоские батареи, которые располагаются под полом автомобиля. Это сделано для того, чтобы увеличить внутреннее пространство автомобиля.

Что касается технических характеристик, то электрокар предложат клиентам в трех версиях: с аккумуляторами на 45, 58 и 77 кВт•ч, которые позволят проезжать без подзарядки 330, 420 и 550 км соответственно. Мощность электромотора составляет 150 и 204 лошадиные силы. Максимальная скорость базовой версии машины составляет 160 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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