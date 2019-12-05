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5 дек 2019

Volkswagen запустил собственный сервис автомобильной подписки

Volkswagen запустил собственный сервис автомобильной подписки
Автор фото: фирма-производитель

Важное отличие - сервис распространяется только на коммерческие автомобили и предназначен лишь для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Правда, в скором времени,  сервис будет предложен и физлицам. В любом случае пользователи могу воспользоваться пассажирскими микроавтобусами Caravelle и Multivan не старше двух лет. Позже появятся грузовые фургоны Crafter и Transporter. Стоимость аренды рассчитывается сервисом автоматически и зависит от истории пользования услугой клиентом и длительности срока эксплуатации.

Интересно, что срок аренды и регион использования не ограничиваются – на автомобиле можно даже выезжать за границу. Процесс подачи документов и одобрения заявки (проверка надёжности клиента) происходит через интернет. Готовый пакет документов доставляет курьер.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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