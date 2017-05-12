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12 май 2017

Volkswagen засекретил доклад о «Дизельгейте»

Volkswagen засекретил доклад о «Дизельгейте»

На прошедшем общем собрании акционеров концерна Volkswagen AG многие потребовали придать огласке доклад с итогами расследования скандала, связанного с обманным программным обеспечением турбодизелей, автомобили с которыми продавались в США

Однако, руководство концерна отказалось огласить детали доклада, сославшись на заключенную сделку с Минюстом США: якобы публикация доклада может вызывать проблемы юридического характера.

Это вызвало недовольство акционеров компании. Представляющий интересы рабочих компании Герд Кулхаймер заявил, что «потерял дар речи» из-за возникшего скандала, а теперь руководство компании и вовсе засекретило его подробности. Представитель институционального акционера, фонда Hermes EOS, Ханц-Христоф Хирт призвал к вотуму недоверия нынешнему правлению компании, объяснив свое предложение тем, что только такой шаг заставит руководство раскрыть подробности расследования.

При этом, скандал вокруг «Дизельгейта» не утихает. Прокуратура Германии начала расследование против нынешнего главы концерна, Маттиаса Мюллера, который подозревается в том, что недостаточно оперативно информировал акционеров о происходящем вокруг расследования и шагов, которые концерн принимал в отношении его урегулирования.

Также стало известно, что Volkswagen AG направит 1,2 миллиарда долларов на компенсации владельцам автомобилей с дизельными двигателями из США.

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Volkswagen

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