VW обвинили в создании оскорбительной рекламы.

Компания Volkswagen удалила из своего инстаграма рекламный ролик, посвящённый хэтчбеку Golf нового поколения. Промо-видео посчитали оскорбительным и расистским

Напрашивается логичный вопрос - что же такого в этом ролике оскорбительного? Ну, там был темнокожий мужчина и большая белая рука. Поясняем, по сюжету чернокожий мужчина заинтересовался новым Гольфом, но его как марионетку отогнала от машины большая белая рука. В комментариях к видео многие возмутились самим роликом, а некоторые заметили, что ресторан, где в итоге оказывается парень, называется Petit Colon («маленький колонист»). Другие обратили внимание на то, что в какой-то момент из букв выстраивается оскорбительное сленговое слово, которым в Германии называют чернокожих.

Сначала официальный аккаунт Volkswagen защищал рекламу в комментариях инстаграма, но затем её удалили. Представители компании извинились и заявили, что проведут внутреннее расследование и накажут виновных. Интерес но, если бы белая рука вручала бы "Оскара" этому мужчине, может быть реакция была бы прямо противоположной?