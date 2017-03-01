Компания Volkswagen анонсировала премьеру нового хэтчбэка, который можно будет увидеть уже в марте на Женевском автосалоне. Помимо стремительного дизайна, Arteon, а именно так назвали новинку, по-видимому, получит боковые двери без рамок, высокую дверь багажника и в иерархии немецкого бренда будет стоять выше седана Passat. По-видимому, на конвейере новинка займет место Passat CC.

Изначально машину, построенную на платформе MQB-B, планировали показать еще во Франкфурте, но премьеру отложили. Немцы решили сохранить интригу до последнего, раскрыв лишь детали внешности автомобиля и поделившись происхождением названия Arteon, в котором art означает искусство, eon – родство с пришедшем на смену Phaeton (пока лишь на китайском рынке) автомобилем Phideon.

Помимо этого, представители компании Volkswagen заявляют об увеличившемся пространстве в области головы и ног пассажиров, видимо по сравнению с Passat CC, увеличившимся комфорте и неких новейших системах помощи водителю, доселе не виданных в этом классе, благодаря которым Arteon должен стать самым революционным автомобилем в классе. Звучит многообещающе, но что стоит за громкими заявлениями, мы узнаем лишь в марте.

Остается лишь догадываться, какие силовые агрегаты и трансмиссии получит новинка, но можно предположить, что их гамма будет полностью или частично совпадать с нынешним поколением соплатформенного Passat. В продаже Volkswagen Arteon появится уже этим летом, но если насчет Азии и Европы сомнений нет, то перспективы попадания в шоу-румы российских дилеров пока туманны.