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14 ноя 2018

Заряженный Volkswagen T-Roc поймали на нюрбургринге

Заряженный Volkswagen T-Roc поймали на нюрбургринге

В Volkswagen любят заряжать буквально все, от маленького Polo до большого Touareg. И неважно, что порой «зярад» состоит из легкого стайлинга и шильдика „R“ на крышке багажника. Однако в этот раз все серьезно

Обычный T-Roc был показан на автосалоне во Франкфурте в прошлом году. Если обычная модель сама по себе вышла интересной, заряженная версия T-Roc R (да и здесь этот шильдик) предлагает нечто большее, чем просто пара интересных дизайнерских решений.

Весь упор здесь будет сделан на технику. Напомним, что стандартный кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. либо двухлитровым двигателем на 190 л.с. В заряженной версии T-Roc R нас ожидает полноценный мотор от спортивного Golf R. Потенциальная мощность двухлитрового двигателя составит около 300 лошадиных сил. Также кроссовер будет оснащен системой полного привода.

С точки зрения дизайна кроссовер получит новую оптику и выхлопную систему. Правда, экземпляр, который был запечатлен на нюрбургринге, полностью скрыт камуфляжем. Возможно, будут представлены какие-либо дополнительные изменения.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, New Inform

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