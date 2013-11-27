Новое поколение Volvo V60 - Большое плавание

Среднеразмерный универсал Volvo V60 идет в фарватере «старшей» модели V90, с которой новинка делит платформу SPA

Внешне V60 нового поколения можно было бы назвать уменьшенной копией V90, если бы не оригинальные штрихи в оформлении светотехники и бамперов. Колесную базу в сравнении с V90 урезали на 69 мм (до 2872 мм), а габаритная длина сократилась на 178 мм (до 4761 мм). Салон же имеет сильное сходство с внутренним убранством кроссовера XC60. Главенствующее положение на центральной консоли занимает вертикально ориентированный планшет мультимедийной системы Sensus. В качестве альтернативы конструкции с передней пружинной подвеской и задней поперечной рессорой можно заказать пневмоподвеску. Объем багажника составляет внушительные 529 л. Базовое исполнение V60 оснащается передним приводом и дизельными моторами D3 (135 л.с.) и D4 (165 л.с.). Полноприводным модификациям выделены бензиновые двигатели Т5 (225 л.с.) и Т6 (275 л.с.). Будут доступны также две подзаряжаемые гибридные версии T6 (340 л.с.) и T8 (390 л.с.). Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» и 8-диапазонный «автомат». Разумеется, на борту окажутся и фирменные электронные «телохранители». Вероятнее всего, в Россию приедет лишь внедорожное исполнение V60 Cross Country, которое пока не представлено.