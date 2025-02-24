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24 фев 2025

Volvo прекращает выпуск универсала V60 Polestar Engineered

Volvo прекращает выпуск универсала V60 Polestar Engineered
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo официально завершила производство V60 Polestar Engineered. Его уход с рынка было ожидаемым из-за невысокого спроса

Модель V60 Polestar впервые дебютировала в 2017 году, когда спортивное подразделение Polestar еще входило в состав Volvo. В 2020 году вышла модернизированная версия Polestar Engineered с гибридной силовой установкой. Под капотом у нее был 2,0-литровый турбированный мотор, работающий в тандеме с электродвигателем. Суммарная мощность достигала 455 л.с. и 523 Нм, а разгон до “сотни” занимал 4,3 секунды.

Несмотря на уход V60 Polestar Engineered, Volvo не отказывается от универсалов. На разных рынках по-прежнему доступны модели V60 Cross Country и V90 Cross Country. Однако стандартные версии V60 и V90 уже сняты с производства на большинстве рынков. Напомним, что Volvo изначально планировала полностью перейти на электромобили, но позже пересмотрела стратегию. Теперь компания сосредоточится на выпуске новых электрокаров и гибридов, включая предстоящий флагманский седан ES90.

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