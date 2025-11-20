Автомобильный портал Motorpage
20 ноя 2025

Volvo отказывается от лидаров

Автор фото: фирма-производитель

Шведский производитель подтвердил, что с 2026 года модели ES90 и EX90 лишатся лидара. Лидар был ключевым элементом в планах компании по полуавтономному вождению. Сначала его предлагали в стандартной комплектации, затем сделали опцией, а теперь его и вовсе убирают

Компания объясняет данный шаг ограниченной доступностью оборудования и необходимостью учитывать ожидания покупателей. Производитель также стремится минимизировать риски в цепочке поставок и сообщает, что компания-изготовитель лидаров Luminar не выполнила часть своих обязательств.

Компания утверждает, что функцию лидара возьмут на себя камеры и датчики, которые будут управляться мощной вычислительной системой. Однако Volvo не раскрыла, как эти изменения повлияют на работу водительских ассистентов.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

