Volvo отказывается от лидаров

Шведский производитель подтвердил, что с 2026 года модели ES90 и EX90 лишатся лидара. Лидар был ключевым элементом в планах компании по полуавтономному вождению. Сначала его предлагали в стандартной комплектации, затем сделали опцией, а теперь его и вовсе убирают

Компания объясняет данный шаг ограниченной доступностью оборудования и необходимостью учитывать ожидания покупателей. Производитель также стремится минимизировать риски в цепочке поставок и сообщает, что компания-изготовитель лидаров Luminar не выполнила часть своих обязательств.

Компания утверждает, что функцию лидара возьмут на себя камеры и датчики, которые будут управляться мощной вычислительной системой. Однако Volvo не раскрыла, как эти изменения повлияют на работу водительских ассистентов.