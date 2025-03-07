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7 мар 2025

Volvo создала рекламу с помощью ИИ, но не показала ни одного автомобиля

Volvo создала рекламу с помощью ИИ, но не показала ни одного автомобиля
Автор фото: фирма-производитель

Шведская компания Volvo запустила в Саудовской Аравии новую рекламную кампанию "Come Back Stronger". Это первая в истории бренда реклама, созданная исключительно с помощью искусственного интеллекта

Необычность ролика заключается в том, что в нём не показано ни одного автомобиля. Вместо этого, зрителям предлагают вдохновляющие кадры: бегуны в пустыне, восторженные женщины в толпе, молодой человек в традиционной красной куфии. Видео сопровождается повествованием на арабском языке о преодолении препятствий и движении вперёд.

Фактически эта реклама является сопровождением процесса возвращения Volvo на рынок Саудовской Аравии. Судя по опубликованной информации, компания намерена продавать в стране только электромобили. 

При написании новости использовалась информация:
adweek

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