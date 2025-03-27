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27 мар 2025

Volvo отзывает гибридные автомобили из-за риска возгорания

Volvo отзывает гибридные автомобили из-за риска возгорания
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo объявила об отзыве 7 483 гибридных автомобилей после выявления риска возгорания батареи при полной зарядке. Водителей предупреждают не заряжать свои автомобили, пока проблема не будет решена

Под отзыв попали модели S90 (2020-2021 годов выпуска), V90 (2022), S60, V60, XC60 и XC90 (2020-2022). Volvo выяснила, что батареи, произведенные LG, могут содержать производственный дефект, вызывающий короткое замыкание и возможное возгорание. Первая жалоба клиента о неисправности батареи поступила в феврале 2024 года.

Компания разошлет уведомления владельцам автомобилей, оснащенных батарей LG, в мае 2025 года. Им придется обратиться в сервисный центр, где специалисты проверят батарею и при необходимости заменят дефектные модули. Кроме этого, компания выпустила специальное обновление программного обеспечения, которое позволит отслеживать “здоровье” аккумулятора.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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