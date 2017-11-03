Новая модель Volvo XC40 - Мал, да удал

Весной 2018 года в России дебютирует самый компактный SUV марки Volvo. Модель XC40 подкупает стильной внешностью и технологиями «старших» моделей

Компактный кроссовер Volvo решен в стилистике «старших» SUV XC60 и XC90, но воспринимается более молодежным автомобилем. Секрет кроется в нехарактерно смелых для шведской компании стилевых ходах – контрастной окраске кузова, купеобразной крыше, резком изгибе подоконной линии в районе задних дверей, мощном внедорожном обвесе, а также ранее опробованных удачных решениях – фронтальной оптике со светодиодными росчерками «молота Тора», эффектными вертикальными фонарями и будто запрессованной в кузов широкой решетке радиатора.

В отличие от высокого хэтчбека V40 Cross Country, который сохранится в линейке Volvo, новая модель воспринимается как полноценный кроссовер – прямой конкурент соразмерных BMW X1, Audi Q3 и Mercedes Benz GLA. Шведский автомобиль базируется на новейшей модульной платформе CMA, разработанной в партнерстве с китайской компанией Geely. Габариты составляют 4425х1863х1652 мм, колесная база растянулась до 2702 мм. Дорожный просвет – 211 мм. Объем багажника – не рекордные, но приемлемые 460 л.

На старте продаж клиентам предложат исполнения с 2-литровым 190-сильным дизелем D4, 2-литровым бензиновым мотором T5 мощностью 247 л.с. и 8-диапазонным «автоматом». Привод – полный, на основе муфты Haldex пятого поколения. Позднее линейка модификаций расширится за счет переднеприводных версий, появятся начальные бензиновые и дизельные моторы, механическая и роботизированная трансмиссии, а также гибридная и электрическая силовые установки. Последняя обеспечит XC40 более 300 км пробега на одной зарядке. Клиенты смогут выбрать также между стандартной, спортивной и адаптивной подвесками.

Салон XC40 также выполнен в стиле «старших» моделей XC60 и XC90. Акцент сделан на широком трансмиссионном тоннеле, вертикальном экране мультимедиасистемы и полностью цифровой «приборке». А вот режимы движения выбираются здесь не как в XC60 и XC90 (тумблером на тоннеле), а «шайбой» на центральной консоли.

Список технического оснащения – самый передовой. В автомобиле есть «умная» система кругового обзора, комплекс систем предотвращения столкновений, полуавтономная система управления на шоссе Pilot Assist и новый абонентский сервис Care by Volvo. Последний предлагает услуги «цифрового консьержа», облегчает покупку, страховку и обслуживание машины, а также дает возможность передавать ее друзьям и родственникам, которые смогут получить доступ к XC40 с помощью цифрового ключа на смартфоне.