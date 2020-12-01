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1 дек 2020

Электромобиль Volvo едет в Россию!

Электромобиль Volvo едет в Россию!
Автор фото: фирма-производитель

В середине 2021 года на российский рынок выйдет электрический Volvo XC40 с индексом P8.

Да, это не очередной гибрид, а полноценный электрокар, да и еще и первый подобный в истории марки. Премьера автомобиля прошла еще в 2019 году, но радуемся тому, что подобные вещи до нас доходя в принципе. Итак, новинка построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Длина электрокара составляет 4425 мм, а ширина 2034 миллиметра. Дорожный просвет у «зеленого» XC40 составляет 175 мм против 211 мм у обычного кроссовера – полезные сантиметры съедают батареи.

Что касается двигателей, то здесь установлено два мотора – общей мощностью в 408 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает у электрокара 4,9 секунды. Максимальная скорость — 180 км в час. Если говорить о запасе хода, то он составляет 400 километров. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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