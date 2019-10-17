Автомобильный портал Motorpage
17 окт 2019

В Volvo представили свой первый электромобиль

В Volvo представили свой первый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Откровений не будет - им стал обычный Volvo XC40. Однако, интересные нюансы в этом автомобиле все же есть

Новинка построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Длина электрокара составляет 4425 мм, а ширина 2034 миллиметров. Кстати, дорожный просвет у «зеленого» XC40 значительно уменьшился и составляет 175 мм против 211 мм у обычного кроссовера. Также сократился и объем багажного отделения - теперь он равен 413 литрам. Правда, из-за отсутствия традиционного ДВС спереди удалось сделать еще один багажник на 30 литров. Пусть немного, но хоть что-то.

К слову, в движение кроссовер приводится с помощью двух электромоторов, установленных на каждой оси. Суммарная мощность экологически чистого XC40 — 408 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Благодаря батарее, емкость которой составляет 78 кВт•ч, автомобиль может проехать без подзарядки около 400 километров. Разгон до сотни у электрического XC40 занимает 4,9 секунд. Максимальная скорость — 180 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo XC40

Volvo XC40 переведут на электричество

02 апреля 2019
Volvo XC40

В России появится дешевый Volvo

04 февраля 2019

Первым электрическим Volvo станет XC40

28 июня 2018
Volvo XC40

Volvo XC40 побил все рекорды продаж

28 мая 2018
Volvo XC40

Volvo XC40: в России он дороже конкурентов

11 апреля 2018
Volvo

Назван победитель конкурса «Автомобиль года в Европе»

06 марта 2018

 Новости Volvo XC40

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Santa Fe - hyundai santa fe 2019 походка внедорожника, комфорт бизнес-седана Тест драйв
17 октября 2019

Hyundai Santa Fe
"Hyundai Santa Fe. Походка внедорожника, комфорт бизнес-седана"
Mitsubishi Outlander - дорога мечты
Автопутешествия
15 октября 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога мечты"
Nissan Qashqai
Тест драйв
14 октября 2019

Nissan Qashqai
"Гендерное равенство: дамские штучки от Nissan Qashqai"
FAW Besturn X40 - faw besturn x40 2017 вид спереди
Тест драйв
11 октября 2019

FAW Besturn X40
"Почему китайский FAW Besturn X40 русскому друг, товарищ и брат"

Написано новостей:

2 4 4 5 1