В Volvo представили свой первый электромобиль

Откровений не будет - им стал обычный Volvo XC40. Однако, интересные нюансы в этом автомобиле все же есть

Новинка построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Длина электрокара составляет 4425 мм, а ширина 2034 миллиметров. Кстати, дорожный просвет у «зеленого» XC40 значительно уменьшился и составляет 175 мм против 211 мм у обычного кроссовера. Также сократился и объем багажного отделения - теперь он равен 413 литрам. Правда, из-за отсутствия традиционного ДВС спереди удалось сделать еще один багажник на 30 литров. Пусть немного, но хоть что-то.

К слову, в движение кроссовер приводится с помощью двух электромоторов, установленных на каждой оси. Суммарная мощность экологически чистого XC40 — 408 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Благодаря батарее, емкость которой составляет 78 кВт•ч, автомобиль может проехать без подзарядки около 400 километров. Разгон до сотни у электрического XC40 занимает 4,9 секунд. Максимальная скорость — 180 км в час.