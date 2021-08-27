Volvo привезет в Россию сразу два электрических кроссовера

Следующий год отметится дебютом сразу двух шведских электромобилей – компания Volvo везет к нам пару интересных новинок!

Первым автомобилем, который появится в России – электрическая версия самого компактного кроссовера марки - модели XC40, которая получит приставку Recharge к своему названию. Новинка будет предложена с 400-сильной силовой установкой, которая будет состоять из двух электромоторв. До сотни автомобиль способен разогнаться за пять секунд, но максимальная его скорость будет ограничена на отметке в 180 километров в час – в соответствии с политикой компании относительно безопасности дорожного движения.

Второй же новинкой станет купеобразный кроссовер C40. По техническим параметрам обе машины идентичны друг с другом. Вся разница заключается лишь в типе кузова, да и некоторых отдельных дизайнерских штрихах.