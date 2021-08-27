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27 авг 2021

Volvo привезет в Россию сразу два электрических кроссовера

Volvo привезет в Россию сразу два электрических кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Следующий год отметится дебютом сразу двух шведских электромобилей – компания Volvo везет к нам пару интересных новинок!

Первым автомобилем, который появится в России – электрическая версия самого компактного кроссовера марки - модели XC40, которая получит приставку Recharge к своему названию. Новинка будет предложена с 400-сильной силовой установкой, которая будет состоять из двух электромоторв. До сотни автомобиль способен разогнаться за пять секунд, но максимальная его скорость будет ограничена на отметке в 180 километров в час – в соответствии с политикой компании относительно безопасности дорожного движения.

Второй же новинкой станет купеобразный кроссовер C40. По техническим параметрам обе машины идентичны друг с другом. Вся разница заключается лишь в типе кузова, да и некоторых отдельных дизайнерских штрихах.

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