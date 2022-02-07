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7 фев 2022

Volvo обновила кроссовер XC40 без громких заявлений

Volvo обновила кроссовер XC40 без громких заявлений
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас автопроизводители часто предпочитают называть любой рестайлинг своих моделей важным обновлением, даже если за этим громким словом скрывается лишь появление нового экрана мультимедийной системы. Впрочем, есть и те, кто ведет себя куда сдержаннее. К этому лагерю, например, относится компания Volvo

Буквально на днях шведский автопроизводитель подготовил рестайлинг кроссовера XC40 и даже не выпустил пресс-релиз по этому поводу, а просто выставил фотографии рестайлинговой машины на официальных порталах компании в Евросоюзе. Между тем в результате обновления на кроссовер установили новые фары в стиле электрического C40 Recharge, бампера и колесные диски.

Моторная гамма осталась без изменений. В Европе клиентам предлагаются:  бензиновая версия T2 (1,5 литра, 129 л.с.), «мягкие» гибриды B3 (2,0 литра, 163 л.с.), B4 (2,0 литра, 197 л.с.) и B5 (2,0 литра, 250 л.с.), а также подключаемые гибриды T4 Recharge (1,5 литра, 211 л.с.) и T5 Recharge (1,5 литра, 262 л.с.).

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Drom

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