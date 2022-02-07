Volvo обновила кроссовер XC40 без громких заявлений

Сейчас автопроизводители часто предпочитают называть любой рестайлинг своих моделей важным обновлением, даже если за этим громким словом скрывается лишь появление нового экрана мультимедийной системы. Впрочем, есть и те, кто ведет себя куда сдержаннее. К этому лагерю, например, относится компания Volvo

Буквально на днях шведский автопроизводитель подготовил рестайлинг кроссовера XC40 и даже не выпустил пресс-релиз по этому поводу, а просто выставил фотографии рестайлинговой машины на официальных порталах компании в Евросоюзе. Между тем в результате обновления на кроссовер установили новые фары в стиле электрического C40 Recharge, бампера и колесные диски.

Моторная гамма осталась без изменений. В Европе клиентам предлагаются: бензиновая версия T2 (1,5 литра, 129 л.с.), «мягкие» гибриды B3 (2,0 литра, 163 л.с.), B4 (2,0 литра, 197 л.с.) и B5 (2,0 литра, 250 л.с.), а также подключаемые гибриды T4 Recharge (1,5 литра, 211 л.с.) и T5 Recharge (1,5 литра, 262 л.с.).