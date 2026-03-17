«Жми на газ, не бойся этого поворота!» — кричит мне в ухо на скорости 150 км/ч инструктор. На трассе «Формулы-1» сочинского автодрома мы в экстремальных ускорениях проверили на прочность конструкцию нового электрокара Avatr 12

Хранитель мироздания, призванный поддерживать космический порядок (дхарму) и оберегать мир от хаоса, бог Вишну, согласно канонам индуизма, явился на Землю для спасения людей в обличье человека. Это воплощение получило в индийской традиции название «Аватар», которое спустя двадцать пять столетий после появления легенды стало широко использоваться также в мире компьютерных технологий для обозначения двойника в виртуальном пространстве.

Ну а китайский производитель Changan на основе данного термина дал имя Avatr представленному в 2021 году новому премиальному автомобильному бренду. Заложенная в его название философия заключается в том, что это авто как бы является продолжением своего владельца, вторым «я», способным подстраиваться под его желания и пристрастия. Еще производитель заявляет, что модель Avatr 12 правильно называть не дву­значным цифровым сочетанием «12», а последовательным произношением каждой цифры — «один два» (на китайском языке произносится, примерно как «ио — эр»). Дополняет создаваемую вокруг бренда мифологию претензия на то, что тип кузова новой марки обозначается как гранд-купе, причем представители компании то ли в шутку, то ли всерьез просят произносить первую часть словосочетания в нос, на французский манер.

На первый, второй…

Avatr «один два», официальные продажи которого недавно начались в России, — автомобиль примечательный и во многом необычный. Начать с того, что руки водителя тут кладутся не на привычную баранку — руль круглой формы, а на эллипс, созданный по подобию гоночных штурвалов.

Смещаю взгляд в сторону привычных боковых зеркал, но вместо них зрение нащупывает прищур глазков камер, которые транслируют изображение дорожной обстановки на экраны длиннющего дисплея под лобовым стеклом. Очень непривычно!

Ну и, понятно, в ключевых настройках — торжество цифровых технологий: положение руля, угол обзора боковых зеркал (то есть камер), а также заднего зеркала (это тоже экран с изображением от камеры) и прочие опции осуществляются через меню центрального экрана. Дублирующих «физических» кнопок почти нет.

Удивляет автомобиль и в движении.

Воплощение для России

В Китае Avatr 12 есть в версии гибрида, в России же он воплощен только в виде чистого электрокара. В целом автомобили бренда — плод сотрудничества Changan с такими партнерами, как один из крупнейших в мире производителей батарей китайская корпорация CATL и хай-тек гигант Huawei. Первый оснастил конструкцию тяговой аккумуляторной батареей емкостью 94,53 кВт⋅ч. Huawei же осуществил поставку электродвигателей переменного тока вместе с другими электрокомпонентами и программным обеспечением.

В заднеприводной версии автомобиль имеет синхронный мотор на 230 (7500) кВт (об/мин). В полноприводной модификации добавляется на переднюю ось асинхронный электромотор 195 (6900) кВт (об/мин). Производитель заявляет, что такое оснащение обеспечивает дальность хода до 565 км (по системе NEDC), ускорение по паспорту до 100 км/ч — 3,9 с.

Из технологических фишек обращает на себя внимание интеллектуальная пневматическая подвеска, которая способна изменять дорожный просвет автомобиля на ощутимые 45 мм в диапазоне 120–165 мм. Это можно сделать вручную через меню, или же в автоматическом адаптивном режиме машина сама будет изменять клиренс в зависимости от скорости.

Еще сзади на пятой двери имеется адаптивный спойлер, который автоматически открывается на скорости свыше 90 км/ч, обеспечивая дополнительную прижимную силу задней оси, впрочем, при желании его также можно открывать вручную через настройки в меню.

У модели заявлены и интеллектуальные двери: встроенный моторчик открывает их нажатием кнопки снаружи и спереди (настраиваются угол и скорость открытия), если рядом есть препятствие, дверь его увидит, в чем мы убедились, когда на парковке автодрома рядом стояла другая машина. Понятно, что на всякий случай предусмотрено механическое открывание, которое спрятано в оригинальном бардачке в нижней части двери.

Еще Avatr 12 способен передвигаться без людей внутри. Происходит это в момент активации ассистента удаленной парковки, когда водитель со смартфона через приложение дает команду запарковаться на конкретное, обозначенное на электронной карте место (которое разглядели датчики), после чего машина без людей внутри запаркуется сама. На вопрос, кто будет виноват в том случае, если электроника не справится и авто вдруг, например, покарябает соседние машины, представители компании отвечают, что будет виноват владелец, так как, скачивая приложение, он согласился с условием его пользования.

Немецкое влияние

Дизайн-центр бренда Avatr расположен в Мюнхене, им руководит Надер Фагихзаде, в свое время работавший на компанию BMW. Производители «один два» своим конкурентом называют Porsche Panamera. Некоторое сходство с этой легендарной моделью у китайского электрокара имеется, однако копией его назвать никак нельзя. Спереди, к примеру, выразительно смотрятся стильный изгиб дневных ходовых огней, содержащий 23 диода, который снизу обрамляет блок ближнего и дальнего света (15 мощных диодов).

Материалы, примененные в салоне Avatr 12, — высокого уровня, разве что интерьер кажется излишне сдержанным, по-немецки лаконичным, при этом сиденья и руль отделаны приятной на ощупь кожей Nappa, а в оформлении используются вставки из натурального дерева. Передние кресла можно подстроить с помощью 16 позиционной электрической регулировки. А вот спинки задних кресел не настраиваются по углу наклона, и это жирный минус. Зато на всех сиденьях предусмотрен богатый выбор массажа (5 режимов и 3 интенсивности), 3 уровня подогрева и вентиляции.

«Фишка» центральной консоли — беспроводные зарядные станции, которые мало что отделаны дорогим шпоном березы и ясеня, так еще и при соприкосновении с положенным на них смартфоном с помощью электропривода плавно опускаются вниз, защищая гаджет от самопроизвольного выпадания во время поездки.

Не тормози!

Как и положено электрокару, Avatr 12 передвигается бесшумно, но если хочется акустически разнообразить поездку, то в салон можно на выбор подавать сопровождающую аранжировку, что в меню обозначено как «Суперкар», «Квант» и «Космос». В первом случае колонки при нажатии педали газа будут забавно рычать, изображая бубнеж цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Можно активировать и внешнее звуковое сопровождение с тем, чтобы прежде всего пешеходы слышали приближение лишь шелестящего шинами электромобиля: тут на выбор предлагаются только футуристические звуковые сочетания под названием «Бриз», «Мечта». «Космос».

Такая предупредительность по отношению к окружающим вполне оправданна: Avatr 12 отличается выдающейся динамикой, которую сложно достичь автомобилям на ископаемом топливе. Мы это особенно прочувствовали на гоночном треке в Сочи.

Обычно инструкторы на гоночных трассах чаще громко произносят слово «Тормози!». Но в этот раз мой сопровождающий, наоборот, призывает продолжать ускорение даже на скорости 150 км/ч. Его уверенность связана с тем, что на экстремальных скоростях «один два» ведет себя предсказуемо: качественная настройка шасси и хорошая аэродинамика в сочетании с низким центром тяжести и полным приводом позволяют без излишних кренов вычерчивать крутые траектории. Но главное — не забывать про большой вес этого болида в почти две с половиной тонны. Если переборщить с темпом входа в крутой поворот, то передняя ось начнет со скрипом резины плавно смещаться, грозя обернуться срывом. Балансируя на этих ощущениях, можно получить на Avatr 12 яркие драйверские эмоции. Но лучше не забывать про использование мощных тормозов Brembo, способных четко контролировать всю прыть тяжелого электрокара. Единственно, на треке показалось неудобным пользоваться эллиптическим рулем — при быстром вращении с перехватами использование такого рулевого инструмента требует особых навыков, и на высоких скоростях очень хочется держаться за привычный круглый обод.

А к заднему и боковым электронным зеркалам адаптироваться легче. Поначалу трудно отделаться от привычки бросать взгляды на места привычных аналоговых зеркал, но со временем контролировать дорожную ситуацию сбоку, смотря на передний дисплей, уже легче. А ночью и в сумерках экраны заднего вида дают еще более контрастную и яркую картинку, чем настоящее зеркальное отражение, к тому же электронные камеры предоставляют широкие возможности подстраивать угол обзора. Разве что дисплей камеры заднего вида под потолком расположен слишком близко к лицу водителя, не мешало бы сместить его чуть подальше к лобовому стеклу.

К спорным моментам в машине отнесем и отсутствие запаски — на борту имеется лишь ремкомплект. Производитель обещает, что ситуация с пробоем колеса на дороге может быть решена с помощью фирменной услуги «помощь на дороге». Она включает также возможность эвакуации до ближайшей электрозаправки, если не успел вовремя зарядиться. Есть в фирменном «консьерж-сервисе» даже услуга «трезвого водителя» на случай, если владелец вдруг решит снять стресс с друзьями в баре.

Стрессоустойчивыми выглядят и цены на новый Avatr 12: они начинаются с отметки 6 650 000 рублей за базовую заднеприводную версию и достигают 7 800 000 рублей за топовую комплектацию, которая была у нас на тесте. Это весьма конкурентно по сравнению с теми же немецкими спорткарами: например, цена нового электрического Porsche Taycan сейчас стартует в салонах параллельных импортеров от 19 000 000 рублей.

Технические характеристики Avatr 12 (комплектация Dynamic Pro) Габариты 5020х1999х1460 мм Колесная база 3020 мм Снаряженная масса 2300 кг Дорожный просвет 120–165 мм Объем багажника 425 л (65 л — передний багажник) Двигатель передний асинхронный переменного тока, задний синхронный с постоянным магнитом, 578 л.с., 650 Нм Трансмиссия полный привод Макс. скорость 220 км/ч Время разгона до 100 км/ч 3,9 с Емкость аккумулятора 94,53 кВт.ч Запас хода, по циклу NEDC 565 км