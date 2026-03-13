Автомобильный портал Motorpage
13 мар 2026

Avatr готовит электрический универсал мощностью почти 1000 л.с.

Avatr готовит электрический универсал мощностью почти 1000 л.с.
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Avatr опубликовала изображения и технические характеристики универсала Avatr 06T. Дебют модели запланирован на этот год

Флагманская полноприводная электрическая версия универсала получит трехмоторную силовую установку (один электромотор спереди и два сзади) суммарной мощностью 968 л.с. Более доступная модификация будет заднеприводной. В этом случае используются два электромотора на задней оси, а суммарная мощность составит 683 л.с. Это заметно мощнее родственного седана Avatr 06. Универсал также отличается более энергоемкой батареей на 89,3 кВт·ч. По предварительным данным, максимальный запас хода достигает 740 км.

В линейке также появится версия с последовательной гибридной установкой. В ее состав войдет бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и аккумулятор емкостью 45 кВт·ч. Без участия ДВС автомобиль сможет проехать до 330 км.

Габариты Avatr 06T: 4940 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1475 мм в высоту. Универсал примерно на 100 мм длиннее седана при сохранении той же колёсной базы 2,94 метра. В оснащение войдут новый мультимедийный комплекс с двумя экранами диагональю 15,6 и 35,4 дюйма, а также системы помощи водителю от Huawei.
 

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Avatr 06T

Avatr представил универсал 06T, разработанный совместно с Huawei

06 февраля 2026
Avatr 12

Avatr 12 выходит на российский рынок

30 сентября 2025
Avita 07

Avatr разрабатывает кроссовер и минивэн на новой платформе

08 апреля 2025
Avatr 06

Марка Avatr представила новый седан 06

10 декабря 2024
Avatr 11

Avatr 11 получил гибридную версию

03 декабря 2024
Avatr 12

Марка Avatr вывела на родной рынок гибридную версию модели 12 с запасом хода 1155 км

05 ноября 2024

 Новости Avatr

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки» Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка
Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 9 3 8