Avatr готовит электрический универсал мощностью почти 1000 л.с.

Китайская марка Avatr опубликовала изображения и технические характеристики универсала Avatr 06T. Дебют модели запланирован на этот год

Флагманская полноприводная электрическая версия универсала получит трехмоторную силовую установку (один электромотор спереди и два сзади) суммарной мощностью 968 л.с. Более доступная модификация будет заднеприводной. В этом случае используются два электромотора на задней оси, а суммарная мощность составит 683 л.с. Это заметно мощнее родственного седана Avatr 06. Универсал также отличается более энергоемкой батареей на 89,3 кВт·ч. По предварительным данным, максимальный запас хода достигает 740 км.

В линейке также появится версия с последовательной гибридной установкой. В ее состав войдет бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и аккумулятор емкостью 45 кВт·ч. Без участия ДВС автомобиль сможет проехать до 330 км.

Габариты Avatr 06T: 4940 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1475 мм в высоту. Универсал примерно на 100 мм длиннее седана при сохранении той же колёсной базы 2,94 метра. В оснащение войдут новый мультимедийный комплекс с двумя экранами диагональю 15,6 и 35,4 дюйма, а также системы помощи водителю от Huawei.

