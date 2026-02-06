Avatr представил универсал 06T, разработанный совместно с Huawei

Бренд Avatr опубликовал изображения своего первого универсала 06T. Данная модель создана на базе седана Avatr 06

В плане дизайна 06T отличается от седана только оформлением задней части кузова. Здесь появился небольшой спойлер над дверцей багажника и широкая светодиодная полоса стоп-сигналов. На опубликованных изображениях автомобиль комплектуется рейлингами и багажным боксом на крыше. Такой опции у седана не было. Кроме этого, модель получила лидар и более продвинутую систему помощи водителю Qiankun ADS от Huawei. В целом, весь цифровой комплекс, включая информационно-развлекательную систему HarmonyOS 5.0, был разработан китайским IT-гигантом.

Технические характеристики не сообщаются, но маловероятно, что силовая установка универсала будет сильно отличаться от седана. Напомним, что Avatr 06 комплектуется либо 598-сильной электрической установкой, либо гибридной системой на 314 л.с. Привод – полный и задний соответственно. Электрический 06 способен проезжать до 600 км на одном заряде, а максимальный запас хода гибрида – 1190 км.