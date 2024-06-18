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18 июн 2024

Дизайн Avatr 07 рассекретили на официальных фотографиях

Дизайн Avatr 07 рассекретили на официальных фотографиях
Автор фото: фирма-производитель

Компания Avatr представила изображения нового электрофицированного кроссовера 07, полностью раскрывающие внешний облик и интерьер модели

Судя по снимкам, Avatr 07 практически не отличить от Avatr 11. Различия заключаются только в другом оформлении оптики, бамперов и задней части в целом. Также “семерка” получила оригинальные колесные диски и боковые камеры вместо стандартных зеркал. Салон выполнен в минималистичном стиле. Вдоль передней панели растянулся узкий экран, сочетающий в себе “приборку” и дисплей мультимедийной системы. Также есть отдельный центральный тачскрин. Привлекают внимания материалы двухцветной отделки салона, а также овальный мультируль. 

Avatr 07 будет предложен в нескольких модификациях. Полностью электрическая версия может быть оснащена либо одним электромотором мощностью 343 л.с., либо 598 л.с. Привод - задний и полный соответственно. Альтернатива - гибридная силовая установка с 1,5-литровым бензиновым мотором на 156 л.с. и 314-сильным электродвигателем на задней оси. Суммарная мощность - 492 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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