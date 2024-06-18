Дизайн Avatr 07 рассекретили на официальных фотографиях

Компания Avatr представила изображения нового электрофицированного кроссовера 07, полностью раскрывающие внешний облик и интерьер модели

Судя по снимкам, Avatr 07 практически не отличить от Avatr 11. Различия заключаются только в другом оформлении оптики, бамперов и задней части в целом. Также “семерка” получила оригинальные колесные диски и боковые камеры вместо стандартных зеркал. Салон выполнен в минималистичном стиле. Вдоль передней панели растянулся узкий экран, сочетающий в себе “приборку” и дисплей мультимедийной системы. Также есть отдельный центральный тачскрин. Привлекают внимания материалы двухцветной отделки салона, а также овальный мультируль.

Avatr 07 будет предложен в нескольких модификациях. Полностью электрическая версия может быть оснащена либо одним электромотором мощностью 343 л.с., либо 598 л.с. Привод - задний и полный соответственно. Альтернатива - гибридная силовая установка с 1,5-литровым бензиновым мотором на 156 л.с. и 314-сильным электродвигателем на задней оси. Суммарная мощность - 492 л.с.