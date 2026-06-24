Avatr готовит 968-сильный кроссовер 07 L

Компания Avatr опубликовала первые изображения интерьера нового кроссовера 07 L, который станет более крупной версией уже известного Avatr 07. Помимо увеличенных размеров, новинка получит более мощную силовую установку

Длина Avatr 07 L составляет 4910 мм против 4825 мм у стандартной версии. Колесная база увеличена с 2940 до 2990 мм. При этом внешние изменения носят точечный характер. Можно заметить немного иную форму воздухозаборников и иное оформление задних светодиодных фар. При этом внутри изменений заметно больше. Появились новые кресла, визуально выглядящие более комфортными, заметно преобразились материалы отделки и воздуховоды климатической системы. Кроме того, пассажиры второго ряда получили собственную сенсорную панель для управления различными функциями. Оснащение включает информационно-развлекательный комплекс с экранами на 15,6 и 35,4 дюймов, а также аудиосистему с 25 динамиками.

Покупателям предложат как гибридные, так и полностью электрические версии. В состав гибридной установки входит 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с., работающий в паре с одним либо тремя электродвигателями. Суммарная мощность варьируется от 314 до 722 л.с. На выбор предусмотрены батареи емкостью 39 и 52 кВтч. В зависимости от конфигурации запас хода на электротяге достигает от 197 до 270 км.

Электрические версии также будут доступны с одним или тремя электродвигателями. Их мощность составит 415 или 968 л.с. Во всех случаях используется аккумулятор емкостью 87,3 кВт⋅ч. Запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 650 либо 725 км.

