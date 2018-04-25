Хорошие блюда и напитки следует есть и пить медленно, смакуя вкус и аромат. Так и в туризме: чтобы по-настоящему «распробовать» страну, прочувствовать и насладиться ею, лучше всего отправиться куда-нибудь в глубинку. Туда, где провинциальный быт и ритм жизни позволят вам и отдохнуть, и почерпнуть новые знания, и получить заряд положительных эмоций. В Англии мы именно так и поступили, проехавшись по городкам и деревушкам графства Кент. А нашим спутником в этом путешествии стал новый Land Rover Discovery

Согласно статистике, большинство россиян в Великобритании стремятся в Лондон. На втором месте идет шотландский Эдинбург. И то и другое объяснимо: с обеими столицами связано множество ассоциаций, с детства навеянных книгами и кинофильмами. Поэтому турист готов терпеть и суету многолюдных улиц, и толчею в транспорте, и не всегда демократичные ценники ресторанов и отелей, свойственные всем мегаполисам планеты.

Однако мало кто задумывается о том, что на Туманном Альбионе можно легко совместить приятное с полезным. К примеру, всего за пять–семь дней «освоить» и многие достопримечательности все того же Лондона, и одновременно ощутить уют маленьких английских городков. Как правило, имеющих свою интересную историю, идущую из глубины веков, и, соответственно, любопытные музеи, замки местной знати, храмы, парковые комплексы, природные заповедники. Более того, тут есть даже пляжные курорты, где и нырнуть в море можно, и позагорать, наслаждаясь свежим морским бризом, и заняться серфингом. Я уж не говорю о том, что это настоящий рай для тех, кто любит всевозможные морепродукты – свежие, только что выловленные местными рыбаками, необычайно аппетитные и на удивление дешевые.

К числу таких британских регионов относится и графство Кент, где чуть ли не каждый населенный пункт так или иначе отражен в учебниках истории и увлекательных романах, которыми мы зачитывались еще в школе. Причем до столицы Соединенного Королевства почти из любой точки этой местности всего каких-то полтора часа езды – мы иногда внутри Москвы передвигаемся намного дольше. А преодолеть это расстояние с комфортом можно как на поезде, так и на автомобиле.

Мы, разумеется, выбрали второй способ, поскольку он обеспечивает максимальную свободу и мобильность. А в качестве средства передвижения взяли Land Rover Discovery новейшего, пятого поколения, что тоже объяснимо. Во-первых, он истинный «британец», а на чем еще отправляться в экспедицию по его родной стране? Во-вторых, это настоящий внедорожник, а значит, в любой момент можно свернуть с асфальта и устремиться к какой-нибудь полузабытой крепости или диковинной скале. В-третьих, название автомобиля как нельзя лучше перекликается со слоганом I travel in search of discoveries – «Я путешествую в поисках открытий», ныне продвигаемым управлением по туризму Великобритании VisitBritain, эта организация помогла нам грамотно проложить маршрут, спланировать и организовать поездку.

С головой в историю

Кентербери, административный центр графства Кент, имеет немногим более 40 тыс. жителей и является одним из самых древних городов Англии – его история насчитывает уже свыше двух тысячелетий и тут можно найти руины и римских, и первых христианских построек. При этом он очень удачно расположен – как раз между Лондоном (до которого около 85 км) и юго-восточным побережьем страны, которое мы и решили в этот раз исследовать. К тому же статус этого населенного пункта подразумевает, что в нем весьма неплохой выбор гостиниц, магазинов, ресторанов, пабов. А значит, именно его логично выбрать в качестве «базового лагеря» в поездке – тут вам и развитая инфраструктура, и до любой важной точки практически рукой подать.

Итак, получив в аэропорту ключи от автомобиля, вводим в навигацию системы InControl Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем намеченный отель и выезжаем. Впрочем, прежде чем стартовать, осваиваемся в машине, которая должна стать нашим «вторым домом» на несколько ближайших дней. Сначала, убрав третий ряд сидений «в пол», складываем в образовавшийся просторный отсек поклажу – сумки, чемоданы, фотооборудование. И понимаем: здесь может поместиться еще столько же! То есть отправляться в путешествие даже вчетвером или впятером не страшно, места хватит и для ездоков, и для багажа. Что подтверждает и фотограф, решивший поначалу проехаться на втором ряду. Усевшись там, подстраивает под себя сиденье (его можно сдвигать вперед-назад), испытывает эффективность подогрева кресел, задействует собственный климат-контроль и, наконец, углубляется в экран «мультимедийки», встроенный в спинку переднего кресла, – там даже можно смотреть телепередачи.

Что ж, а я пока поработаю водителем. Тем более что спереди возможностей еще больше: тут, например, можно задействовать несколько режимов массажа спины, да и управлять новым Discovery – одно удовольствие. Превосходный обзор во все стороны, высокая посадка и выверенная до миллиметра эргономика великолепно сочетаются с отличной управляемостью (такой у предыдущего поколения модели точно не было!) и мощным 3-литровым 249-сильным турбодизелем V6, способным развивать скорость до 209 км/ч. При этом двигатель настолько тих, что, если не знать, на каком топливе он трудится, его легко можно спутать с бензиновым – на шоссе иногда даже шум от шин громче. Впрочем, нельзя не отметить и обладающий отменной «скорострельностью» 8-диапазонный «автомат» ZF, переключающий передачи совершенно незаметно.

Вот так, на удивление быстро приноровившись к правому рулю и левостороннему движению (еще один аргумент в пользу автомобильного путешествия по Великобритании, пусть даже и на прокатной машине), мы незаметно добрались до Кентербери. Чуть попетляв по узким улочкам (с которыми этот немаленький, но в целом маневренный Land Rover без проблем справился), быстренько размещаемся в отеле (бронирование номеров через его сайт не подвело) и отправляемся знакомиться со средневековым городом.

Тому, кто уже бывал в небольших городках Англии, он в первый момент покажется знакомым. Вот старая, ныне пешеходная улица в центре с множеством ресторанчиков, кафе и пабов. Каждое заведение по-своему уютно: в одном на стенах висят старые гравюры, «фишка» другого – расставленные всюду радиоприемники из середины прошлого века, в третьем же, наоборот, подчеркнуто современный интерьер, столь близкий сердцу почитателей хай-тека. Кухня тоже разная – от местных сосисок в сочетании с картофельным пюре и традиционных Fish & Chips до самых популярных блюд из других стран континента – пицца, паста, петух под соусом из белого вина по-французски, греческая кухня… Причем в каждом случае сытный обед всего за 8–10 фунтов будет обеспечен, а главное, вы получите исключительно свежие и качественные местные продукты. Мясо, молоко, масло, овощи наверняка будут с близлежащих ферм, где всевозможную химию и ГМО не признают в принципе.

Еще несколько десятков метров – и возле старых городских ворот вы обнаруживаете лодочную станцию. Отправившись по местной речке, можете или ознакомиться с самим городом, или же (потратив ненамного больше времени) осмотреть и его пасторальные окрестности. Я посоветую второе – идиллическое настроение будет обеспечено надолго! Хотя и внутри Кентербери есть несколько тенистых парков с удобными скамейками и живописными деревьями. Как, впрочем, и множество разнообразных магазинов – от сетевых универмагов до антикварных лавок, где можно найти совершенно удивительные вещи.

Действительно, уехать отсюда без сувенира – преступление. Ведь здесь чуть ли не каждый дом и перекресток хранят память не только о средневековых рыцарях, но и их предках. Возникший как бельгийское поселение, впоследствии город был захвачен римлянами, которые отсюда проложили дороги до Шотландии. Позднее, в 597 году, саксонский король Ительберг именно в Кентербери принял Августина, посланного Папой с напутствием обратить жителей Британских островов в христианство.

Важнейшая достопримечательность города – Кентерберийский кафедральный собор, по сей день остающийся главным храмом англиканской церкви. Его строительство началось в 1070 году, и на протяжении последующих столетий сооружение не раз перестраивалось, расширялось. Сейчас это одно из самых популярных мест среди туристов из различных уголков Европы, а для самих англичан попросту культовое. Дело в том, что в стенах собора – величественного, красивого и таинственного – по приказу Генриха II был убит архиепископ Фома Бекет, впоследствии причисленный к лику святых. Здесь же захоронены Генрих IV и его супруга Жанна Наваррская, несколько других известнейших средневековых персонажей, чьи надгробия столь же изысканны, как витражи в окнах собора и древние фрески в одном из его нижних помещений.

А всего в нескольких минутах ходьбы от этого сооружения вы обнаружите еще две городские достопримечательности, тоже находящиеся под охраной ЮНЕСКО – аббатство Святого Августина и церковь Святого Мартина. Мы, разумеется, посетили их. На мой взгляд, даже тот, кому история не слишком интересна, в подобных местах невольно становится неким исследователем средневековья: уж больно много тайн и преданий с ними связано. Хотя и просто побродить по улочкам главного города графства Кент – удовольствие.

Отели без проблем Тарифы на отели в Англии в целом сопоставимы с ценами на гостиницы в российской провинции – в среднем в пересчете на российскую валюту выходит 4000–6000 рублей за номер в сутки (50–75 фунтов стерлингов). Причем нередко в стоимость включен полноценный завтрак, парковка для автомобиля, тренажерный зал. Гостиницы могут быть как небольшими местными, так и сетевыми, работающими в разных городах и странах. К числу последних можно отнести, в частности, Best Western Plus Dover Marina Hotel & Spa, в котором мы остановились в Дувре. Отель подкупил своим расположением на живописной набережной, откуда открывается отличный вид на Северное море, на расположенный прямо через дорогу пляж и стоящий на горе Дуврский замок. При этом в центр города, где сконцентрированы магазины и сохранившиеся после Второй мировой войны исторические здания, можно дойти минут за пять-шесть, а из порта, что тоже неподалеку, один за другим курсируют паромы в континентальную Европу. В гостинице весьма приличный номерной фонд, хороший ресторан, SPA, быстрый Wi-Fi. К тому же время от времени этот отель объявляет акции, в рамках которых можно забронировать проживание на весьма выгодных условиях.

Приморские радости

Дождь, с ночи освеживший улочки столицы графства, создал идиллический настрой на посещение его прибрежных городков, каждый из которых способен чем-либо удивить или порадовать. В том, что все именно так и обстоит, мы убедились в течение второго дня своей экспедиции.

Снова располагаемся в салоне нового Discovery и вновь осознаем, что выбор автомобиля оказался верным. Мало того что он комфортабельный и мощный, так еще и на удивление практичный. Много ли найдется машин, где для гаджетов каждого из семи потенциальных седоков имеется отдельный USB-порт, а Интернетом на борту можно обеспечить вообще восемь устройств! Вместе с тем, если вы вдруг решите выехать на побережье с лодкой или кемпером, автомобиль готов буксировать прицеп массой до 3500 кг. Мы, правда, к подобному развитию событий не были готовы, возможно, поступим так в следующий раз.

А пока чуть более чем за четверть часа добираемся до портового Уитстабла (он также известен как Витстабл – тут все зависит от того, как вам привычнее воспроизводить литеру W в названии). Но в любом случае посетить этот городок на берегу Северного моря я рекомендую. Как минимум по той причине, что своим устричным промыслом он славится еще с романских времен, и с тех пор вкус выловленных здесь устриц, лобстеров, гребешков и всевозможной рыбы ничуть не изменился. Подтверждением тому – имеющиеся тут и там фото принца Чарльза, который в рамках королевского визита посетил местный рыбный рынок пять лет назад (для всякого британца это лучше любого знака качества). За один фунт (около 80 рублей по курсу) тут на ваших глазах извлекут из раковины большущую устрицу, всего час-другой назад выловленную из моря, и предложат съесть с соком лимона или луком… Ммм, как вкусно!

Правда, нет скидок за «опт», взяв даже дюжину, вы все равно заплатите по фунту за штуку. Хотя по российским меркам – почти даром. Да и по английским тоже: в Лондоне такие устрицы или омары обойдутся в два, а то и в три раза дороже. Если же добавить к этому «культурно-развлекательную программу» (в городке есть замок, возведенный в XVIII веке, пляжи, условия для дайвинга и серфинга), то летом в Уитстабле вполне можно зависнуть не на один день. А в июле тут проводится ежегодный Фестиваль устриц – вот уж где раздолье для любителей морепродуктов! Жаль, что мы оказались здесь не в разгар сезона, да и сроки командировки подпирают.

Поэтому спустя пару часов выдвигаемся в сторону следующих точек своего маршрута – городков Херн-Бей, Маргит и Рамсгит. Первый славится своими пляжами, вдоль которых тянутся ожерелья крошечных пляжных домиков. В некоторых из них места хватает разве что для небольшой кровати или пары кресел со столом, в других же можно даже небольшую кухню разместить. Лондонцы приезжают сюда на выходные, чтобы вдохнуть воздуха моря, глядя на волны, отключиться от каждодневной суеты, а может, даже и поплавать, если позволит погода. Само собой, на набережной найдутся ресторанчики на любой вкус и кошелек, есть крупная парковка с довольно щадящими тарифами, парк с аттракционами и даже достопримечательность – часовая башня, построенная в 1837 году, но до сих пор исправно отсчитывающая время.

Еще несколько миль в салоне комфортабельного Land Rover Discovery, и мы в Маргите – месте, куда каждый погожий летний день устремляются тысячи жителей столицы (одни – на автомобилях, прочие – на поездах или паромах вниз по Темзе). Людей влечет сюда и ласковый песчаный пляж, и масса увеселительных заведений, и интригующий грот Шелл, который зачастую называют единственным в мире пещерным храмом. Он был случайно найден в 1835 году, а вот первоначальное происхождение объекта до сих пор вызывает споры многочисленных исследователей. Возможно, посетив его, и вы выскажете свою гипотезу. Особенно с учетом того, что именно в этой местности еще в 43 году нашей эры (почти через 100 лет после пробного визита Юлия Цезаря) высадились римляне, готовившиеся к походу вглубь страны (не так давно археологи обнаружили оборонительный ров и оружие).

Наконец уже переполненные впечатлениями, ближе к вечеру попадаем в курортное местечко Рамсгит. И тут будто второе туристическое дыхание открывается: куда ни кинь, виды – один лучше другого. Город, расположившийся на скале, притягивает взгляд к домам из красного кирпича Викторианской эпохи, на виллах со стороны моря веранды сплошь из кованого железа, а гавань буквально нашпигована парусными лодками и яхтами, олицетворяющими романтику моря. Как выяснилось, Рамсгит славится среди британцев жареной рыбой, добрым местным элем и живой музыкой, что, впрочем, не мешает его репутации элегантного курорта.

Приятного аппетита!

Вы любите сэндвичи? Те самые, где между ломтями хлеба можно обнаружить добрый кусок мяса. Нет? Не беда, даже в этом случае, будучи в графстве Кент, вы просто обязаны посетить городок… Сэндвич. Да-да, именно отсюда пошел бутерброд, которому в прошлом году исполнилось уже 255 лет. Хотя на самом деле название города переводится как «центр торговли на песке».

По легенде, блюдо изобретено графом Монтегю – четвертым графом Сэндвич. Якобы он был таким заядлым игроком, что просто не мог оторваться от карточного стола и приказал камердинеру подать бифштекс внутри пары булок. Хотя есть и другие версии – согласно одной, именно заботливый слуга придумал таким образом накормить своего хозяина, в то время как феминистки утверждают, что на подобную гениальную идею была способна только женщина, а именно супруга графа. Пожалуй, суть уже не так важна, куда интереснее то, что современные британцы на ланч (то есть в обед) почти исключительно употребляют сэндвичи (и никаких супов или «вторых» блюд!) – ежегодно 60 млн жителей Соединенного Королевства съедают 11,5 млрд подобных бутербродов. Благодаря чему каждый август в Сэндвиче устраивают 8-дневный Фестиваль сэндвичей, который становится истинным праздником живота для всех, кто сможет его посетить.

Однако этот городок славится не только чревоугодием. В средние века он входил в так называемый союз Пяти портов – могущественный альянс приморских городов юго-восточной Англии. В 1460 году, в разгар Войны Алой и Белой розы, под Сэндвичем произошло крупное сражение, а спустя век именно сюда переселились многие выходцы из Нидерландов, бежавшие от религиозных преследований на своей родине.

Сейчас в городке вы можете посетить церковь Сент-Кламенс, сооруженную еще в XII веке, церковь Сент-Мэри, впервые упомянутую в 1311 году, ворота Фишер, датируемые 1384 годом, Городскую ратушу, построенную в 1579-м, музей, расположившийся в Белой мельнице, которую возвели в середине XVIII века. Вам кажется этого мало? Тогда добавим, что здесь можно найти еще несколько любопытных аутентичных заведений – старинный галантерейный магазинчик, древние булочную и мясную лавки, множество домов и улочек, напоминающих о старой доброй Англии.

Визы и мифы На протяжении многих лет считалось, что получение визы в Велико-британию – процесс довольно сложный и формализованный. Признаться, вспоминая предыдущий опыт, так полагал и я. Однако в этот раз вдруг выяснил, что ситуация едва ли не кардинально изменилась, судя по всему, теперь получить визу в Англию чуть ли не проще, чем в страну из Шенгенской зоны. Причем вовсе не обязательно платить за помощь какому-либо визовому агентству, пугающему всевозможными «ловушками», якобы расставленными консульством. Напротив, оно уже сделало немало, чтобы снять барьеры на пути будущих туристов. Во-первых, от заявителя уже не требуется основательного знания английского – всю процедуру, включая заполнение сокращенной до минимума анкеты в электронном виде, можно пройти на русском языке (для этого достаточно выбрать соответствующую опцию на сайте иммиграционной службы Великобритании). Во-вторых, ныне не нужно собирать целый «талмуд» документов – «живьем» потребуется сдать лишь паспорт, все остальное в визовом центре попросту сканируют, так что достаточно даже копий (при этом сам перечень требующихся документов совсем небольшой – не надо даже заранее бронировать отель и авиабилеты). В-третьих, записываться на подачу документов разрешено за несколько месяцев до предполагаемой поездки, а в случае необходимости за в общем-то умеренную плату можно попасть на прием вообще в любой удобный день и время (после чего получить паспорт с визой менее чем через неделю). В самом же визовом центре я лично провел около 40 минут, включая подачу документов и биометрический контроль.

А куда ж без тайн?

Дувр. С этим портовым городом связана вся британская история, причем как древняя, так и новая. Начнем с того, что именно неподалеку от него (менее чем в 5 км) расположена крайняя юго-восточная точка Великобритании – Южная коса (до континентальной Европы всего 34 км). По этой причине во время Второй мировой войны город активно подвергался гитлеровским бомбардировкам, а ныне именно отсюда во французский Кале один за другим курсируют паромы. Как результат, в городе все время находится целая армия туристов, которые, впрочем, не мешают получать удовольствие от его достопримечательностей.

Самая значимая из них – Дуврский замок, один из самых больших в Соединенном Королевстве, во все времена имевший стратегическое значение для своей страны. Построенный еще в 1168 году норманнами, этот оборонительный комплекс использовался как военное сооружение вплоть до 80-х годов прошлого века. Похоже, в древности все делали на совесть: даже весной 2018-го, ровно 850 лет спустя после «ввода в строй», этот замок поражает своей основательностью и масштабами: гуляя по бастионам и сооружениям, мы не уставали удивляться, насколько здесь все продумано и основательно. Снаружи – форты, пушки, рвы, бойницы, благодаря чему и современный спецназ вряд ли легко захватил бы подобное сооружение. Внутри – система сбора воды, просторнгая кухня с хранилищем для провианта, различные жилые помещения – как для «вож-дей», так и для челяди или охраны. По винтовой лестнице Нормандской башни, воздвигнутой еще Генрихом II, мы поднимаемся на зубчатые стены, откуда отрывается панорамный вид на все окрестности города.

Еще одна местная достопримечательность – система тайных подземных ходов, прорытых узниками замка во времена наполеоновских войн. В годы Второй мировой войны ее расширили и разместили штаб, который организовал эвакуацию британских и французских войск из Дюнкерка, где их готовы были уничтожить немцы. Если вы выделите чуть менее часа на экскурсию по этим катакомбам, не пожалеете.

Еще одна визитная карточка города – Белые скалы Дувра. Всего десяток минут на машине (спасибо тебе, Land Rover Discovery), и мы уже у ворот этого природного заповедника (въезд одного автомобиля – 4 фунта стерлингов, около 320 рублей). Затем еще 15–20 минут пешком, и вы попадаете в совершенно удивительное место: на горизонте – берег Франции, чуть ближе – ветряки, поставленные прямо в море, снующие между ними судна в Дуврском проливе, а прямо под ногами – и в самом деле почти белоснежные скальные массивы! Эти образования мелового периода в высоту достигают 107 м, а благодаря своему цвету видны даже с французского мыса Гри-Не. Считается, что именно из-за них римляне когда то прозвали Англию «Альбионом» (albus – «белый»).

Сегодня же в этих местах можно не просто поглазеть на континент и панораму Дувра, но и… устроить замечательный пикник. На наших глазах туристы прямо поверх скал (на территории природного парка!) раскладывали одеяла и шезлонги, после чего с комфортом проводили час-другой, вдыхая морской воздух и медитируя, глядя на прибой и за горизонт. Как же я пожалел в этот момент, что не захватил с собой небольшой коврик, несколько тех самых сэндвичей из соседнего городка и термос с чаем! Ну ничего, в следующий раз буду умнее – при-ехать сюда с семьей надо непременно!

Тем временем на маршруте ждут еще несколько любопытных точек. Прежде всего, совсем недалеко отсюда стоит древний маяк, построенный еще римлянами. Правда, чтобы попасть к нему по пересеченной местности, пришлось задействовать в нашем Discovery фирменную систему полного привода Terrain Responce 2 Auto, которая автоматически подстраивает машину под тип покрытия, а заодно пневмоподвеску и ряд других электронных ассистентов от Land Rover, работающих на бездорожье. Зато никаких проблем мы не испытали и прикоснулись к очередному архитектурному раритету.

Следующий промежуточный пункт назначения – Сейнт Маргарет Эт Клайфф. Судя по названию, местечко славится своими живописными скалами. А как свидетельствуют туристы (и мы к их мнению присоединяемся), это довольно уютный и красивый городок, где можно долго выбирать между различными ресторанами с превосходной кухней, а остальное время посвятить торговым рынкам да развлекательным комплексам, способным привлечь и детей, и взрослых.

Что же касается «десерта» в этой местности, то я рекомендую замок Уолмер. Построенный в 1539–1540 годах по приказу короля Генриха VIII как артиллерийский форт, он впечатляет не столько серьезным оборонительным потенциалом (ров, крепкие стены, пушки), сколько возможностями для отдыха английской знати: еще в XVIII веке замок стал официальной резиденцией лорда-хранителя Пяти портов, позднее его посещали Уинстон Черчилль и королева Елизавета. И, думается, неспроста: огромная территория, ныне открытая для всех, фактически представляет собой парк – с лужайками и клумбами, со стенами из причудливо подстриженных кустарников, фонтанами, оранжереями, необычными деревьями. Попав сюда, запросто можно позабыть о всех своих проблемах и делах, о предстоящих встречах или перелетах. Со мной, во всяком случае, так и произошло. Как же я был сердит на фотографа, который буквально выдернул меня из нирваны напоминанием о том, что пора ехать.

На посошок

Признаюсь, давненько со мной не было такого, чтобы почти неделя пролетела, будто один день. Как только приходилось выезжать в следующий город, я начинал жалеть, что провел мало времени в предыдущем. Казалось, что недостаточно побродил по его узким древним улочкам, что пропустил многие любопытные места, напрасно не переночевал в крошечной местной гостинице, манящей кружевными занавесками на окнах и крыльцом, ступени которого стерты сотнями тысяч постояльцев. Да, графство Кент может затянуть любого.

Но деваться некуда, пора домой. Бросаем взгляд на живописный пейзаж юго-востока Англии, вновь грузимся в Land Rover, вводим в четко работающую навигацию координаты лондонского аэропорта и – в путь. При этом отмечаем, что двигатель, действующий в паре с весьма эффективным «автоматом», на удивление экономичный, за всю экспедицию мы даже не израсходовали 85-литровый бак топлива – похоже, заявленный производителем расход 7,5 л на «сотню» и в самом деле реален. А это значит, что, когда я возьму отпуск и вернусь в эти места уже с домочадцами, постараюсь снова выбрать в качестве транспортного средства новый Discovery. И вместе с ним наверняка заново открою для себя столь удивительный и многогранный уголок Британских островов. Правы, тысячу раз правы креативщики из VisitBritain: путешествовать надо непременно в поисках открытий.