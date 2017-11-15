Увы, ныне внедорожники изживают себя как класс, превращаясь в кроссоверы, ходовые качества которых настроены в основном на асфальт. Land Rover Discovery смотрится на их фоне приятным исключением, хотя и имеет несущий кузов, улучшающий управляемость именно на твердых покрытиях. А что может сказать ему в ответ один из «последних могикан» с рамной конструкцией – Lexus GX?

Помните, как выглядит Discovery предыдущего поколения? Квадратные, брутальные формы, внушающие неподдельное уважение. Новый же Disco стал почти изящным и, кстати, сбросил в весе около 500 кг! В его продвижении даже используется модное словечко «глемпинг», то есть «гламурный кемпинг», означающий отдых на природе с высоким уровнем комфорта. Подразумевается, что на новом Land Rover Discovery можно отправляться в самые дикие уголки планеты, не жертвуя при этом удобствами.

В России английский внедорожник можно приобрести с двумя силовыми агрегатами. Оба двигателя 3-литровые, но используют разные типы топлива. Турбодизельный мотор развивает 249 л.с., бензиновый – 340. Коробка передач одна – 8-диапазонная автоматическая. Цены на дизельную версию стартуют с отметки 4 033 000 рублей, а за бензиновый вариант просят от 4 181 000 рублей.

Lexus GX по сравнению с новым Discovery выглядит мужественнее. И старомоднее, несмотря на вызывающую веретенообразную решетку радиатора, делающую его похожим на Хищника из одноименного фантастического фильма. Зато в профиль и сзади – классические внедорожные формы. Автомобиль предлагается всего с одним силовым агрегатом: независимо от комплектации под его капотом находится 4,6-литровая атмосферная «восьмерка». Коробку передач тоже выбрать нельзя – только 6-дипазонный «автомат». Цены начинаются с 4 096 000 рублей.

В нашем сравнительном тесте участвует Discovery с турбодизельным силовым агрегатом. Ну а Lexus, собственно, понятно с каким мотором.

Вместимость и комфорт

Дизайн салона у английского внедорожника минималистичен – клавиш и кнопок почти нет. Как сейчас говорят, дорогая простота. Благодарить за это нужно новый мультимедийный комплекс InControl Touch Pro c 10-дюймовым сенсорным экраном, который умеет подключаться к Интернету и совместим с устройствами на базе iOS и Android. В салоне семь разъемов USB и от шести до восьми розеток. Интересно устроено управление подогревом и вентиляцией сидений. Для активации этих функций достаточно нажать на колечко регулировки температуры воздуха – и вместо градусов появляется пиктограмма «климата» сидений. Качество отделочных материалов отменное, передняя панель обшита кожей, а немногочисленные клавиши и рычажки нажимаются с выверенными упругими усилиями.

Посадка за рулем Land Rover, понятно, высоченная. Плотное сиденье отлично спрофилировано. Рулевое колесо имеет большой диаметр и пухлый обод. Словом, сидишь в Discovery по-королевски. Впрочем, и в Lexus посадка почти такая же высокая. Сиденье, конечно, не анатомическое, зато мягкое, а боковой поддержки почти нет. В результате в японском внедорожнике водитель располагается за рулем более вальяжно. Баранка у GX 460 тоже не тоненькая, и диаметр идентичен английскому конкуренту.

Салон, как и внешний вид, у Lexus брутальнее. Центральная консоль возвышается над передней панелью будто монумент, а крупные клавиши и ручки словно говорят о том, что внедорожник создан для настоящих мужчин. Кожи здесь не так много, как в Land Rover, но в целом интерьер смотрится не менее качественным, а в том, что касается добротности сборки, «японец» даже впереди. По части совместимости с гаджетами, правда, с «англичанином» Lexus соперничать не может – его «операционка» сочетается только с Android, а входов для USB всего два. Зато камеры кругового обзора идентичны Land Rover, хотя у Disco картинка воспринимается более качественной.

Второй ряд у обоих внедорожников полноценно трехместный благодаря плоским диванам и практически полному отсутствию центральных тоннелей. При посадке за передним седоком ростом 180 см человек таких же габаритов располагается вольготно в каждой из машин, но если в Lexus перед его коленями остается порядка 20 см, то в Land Rover на 2–3 см меньше. Над головой около 7–8 см и там и тут. Диваны хороши у обоих, однако у японского автомобиля набивка мягче. И в GX (вручную), и в Land Rover (электроприводом) регулируется наклон спинок. Есть у наших соперников и климат-контроль для задней части салона с дополнительными потолочными дефлекторами, только у «англичанина» он двухзонный, а у «японца» однозонный.

И Discovery, и GX 460 поставляются в Россию в 5- и 7-местном исполнении. У нас на тесте версии 7-местные. Попробуем сначала разместиться на третьем ряду в японском внедорожнике. Взрослому человеку там впритык, он упирается коленками в спинку впередистоящего дивана, а головой – в потолок. Впрочем, сиденье второго ряда можно сдвинуть вперед, и тогда на «галерке» хоть и с трудом, но можно «жить» некоторое время. «Англичанин» в этом плане лучше. Места для ног, правда, лишь на пару сантиметров больше, но второй ряд и здесь можно отодвинуть, а над головой имеется неплохой запас пространства.

Пятая дверь у Lexus открывается вбок, причем в сторону тротуара, и это не особенно удобно (понятно, что изначально автомобиль проектировался для японского левостороннего движения). Впрочем, на тесной парковке можно открыть не всю дверь, а только ее стекло. Внутри места предостаточно. Хотя в Land Rover его еще больше, а если надо сложить второй и третий ряд, Discovery позволяет сделать это с помощью электроприводов. Есть электрические регулировки и у GX, но только у третьего ряда сидений. Запасные колеса у обоих находятся под днищем. Английский внедорожник предлагает откидную электрифицированную площадку для пикников, на которой можно сидеть или использовать ее в качестве стола.

Не близнецы-братья

Атмосферная бензиновая «восьмерка» у Lexus идеально плавна как на холостых оборотах, так и в движении. При нажатии на педаль акселератора в начале ее хода чувствуется задемпфированность, но, если добавить «газу», внедорожник рванет с неожиданной прытью. Звук мотора при этом тихий, но очень солидный. Автоматическая коробка передач работает неспешно, зато плавно. Тормоза тоже настроены так, что для достижения эффективного замедления нужно давить на педаль «по-мужски».

Помнится, когда мы тестировали новый Discovery в США, на американской солярке 3-литровый турбодизель по плавности работы не отличался от бензинового мотора. Российское же дизельное топливо, видимо, иное, потому что сейчас легкая вибрация на холостых оборотах ощущается – в основном на руле. Педаль акселератора обладает линейными настройками: сколько нажал, столько и получил. О турбопаузе вообще не вспоминаешь. При параллельном старте Disco уезжает от японского соперника без малейшего напряжения, и даже подчас нелогичная работа «автомата» этому не мешает. Возможно, дело в недостатках конкретного тестового экземпляра, но коробка иногда не хочет переключаться вниз, а порой чувствуются толчки. Что касается настройки тормозов, то замедляется Land Rover так же легко, как и разгоняется.

Рулевое управление английского внедорожника оснащено электроусилителем, обеспечивающим хорошую обратную связь. Баранка довольно острая, от упора до упора совершает 2,7 оборота и в любых режимах туговата. Несмотря на мягкую подвеску, Discovery отвечает на повороты руля достаточно быстро для столь большого и высокого автомобиля и оказывается в плотном транспортном потоке весьма маневренным.

После Land Rover японский конкурент рулится с ленцой. Его рулевое управление не такое острое (ровно три оборота от упора до упора), и отклики на движения рук водителя подчеркнуто неторопливые. В связи с этим перестраиваться из ряда в ряд, в отличие от Discovery, лишний раз не хочется. Зато обратная связь у руля образцовая благодаря редкому нынче гидроусилителю. Соперник такой «прозрачностью» похвастаться не может.

По магистрали Lexus движется с потрясающей устойчивостью даже на запрещенных правилами скоростях, невзирая на неровности и колейность, а вот на извилистой трассе темп лучше сбросить. Потому что запаздывания на управляющие действия велики и крены появляются нешуточные.

После японского внедорожника на Land Rover едешь, словно на легковом автомобиле, весящем на тонну меньше. Discovery почти без промедления ныряет в виражи, демонстрируя умеренные крены, и очень точно отслеживает траекторию. При этом на прямой ведет себя как минимум не хуже японского конкурента.

И по плавности хода «англичанин» хорош, хотя опционные 21-дюймовые колеса ему не слишком подходят (в «базе» 19 дюймов) – взбрыкивают на термошвах эстакад и трещинах асфальта. Зато практически все остальные типы неровностей внедорожник проходит отлично. На волнистой трассе возникают убаюкивающие покачивания, не вызывающие морской болезни.

Японский автомобиль по относительно ровной дороге движется комфортно и на трещинах-стыках не брыкается, потому что его базовые 18-дюймовые колеса «обуты» в высокопрофильную резину. Вот только «лежачих полицейских» он не любит. Даже на 20 км/ч Lexus встряхивает не по-детски, а его задняя ось «пинается» так, что седоки второго ряда шлют в адрес водителя совершенно нелитературные эпитеты. Но вот по шумоизоляции «японец» английскому сопернику не уступает – тут оба автомобиля подготовлены весьма достойно. Разве что ветер слегка посвистывает на высокой скорости, да шины слышны на шершавом асфальте.

Для уверенного передвижения по настоящему, а не относительному бездорожью оба наших конкурента оснащены самым передовым оборудованием, отслеживающим множество различных параметров и оптимизирующим работу двигателя, коробки передач, подвески, системы стабилизации и прочего. У Land Rover это система Terrain Responce 2, у Lexus – Multi Terrain Select. В целом обе машины по проходимости на различных типах покрытия плюс-минус одинаковы, но английский внедорожник зарабатывает очков больше благодаря лучшей геометрической проходимости – его пневматическая подвеска способна увеличить дорожный просвет до 284 мм, а если Discovery сядет «брюхом» на грунт, кузов поднимется еще выше. Японский соперник с «пневматикой» только на задней оси подобным похвастаться не может, довольствуясь «всего» 215 мм.

Похоже, Land Rover Discovery нового поколения выигрывает этот тест. Прежде всего за счет отменного потенциала шасси: он великолепен на асфальте и неподражаем на бездорожье, несмотря на отсутствие рамы. Но Lexus GX 460 ни в коем случае не стоит списывать со счетов. Этот внедорожник привлекает лучшим качеством сборки, высокой надежностью, а также ощущением необычайной защищенности, недоступным конкуренту: если хотите чувствовать себя как в танке, стоит выбрать Lexus.

Технические характеристики Land Rover Discovery TDV6 Габариты, мм 4970х2073х1846 Колесная база, мм 2923 Диаметр разворота, м 12,3 Дорожный просвет, мм 208–284 Объем багажника, л 1231–2500 Снаряженная масса, кг 2230 Тип двигателя V6, турбодизель Рабочий объем, куб. см 2993 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/3750 Макс. момент, Нм/об/мин 600/1750–2250 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/65R19 Макс. скорость, км/ч 209 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,1 Расход топлива (средний), л/100 км 7,5 Объем бака, л 85

Технические характеристики Lexus GX 460 Габариты, мм 4880х1885х1845 Колесная база, мм 2790 Диаметр разворота, м 12,6 Дорожный просвет, мм 215 Объем багажника, л 621–1934 Снаряженная масса, кг 2340 Тип двигателя бензиновый V8 Рабочий объем, куб. см 4608 Макс. мощность, л.с./об/мин 296/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 438/3500 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 265/60R18 Макс. скорость, км/ч 175 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,3 Расход топлива (средний), л/100 км 12,8 Объем бака, л 87