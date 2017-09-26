Что отличает истинного британского аристократа? Это не только безупречность манер, знакомства в высшем свете и верность ценностям какого-нибудь клуба. Настоящий британский аристократ не теряет лоска даже тогда, когда шагает по Гримпенской трясине с ружьем в руке и по колено в грязи. В принципе, все это относится и к новому Land Rover Discovery

Преданные поклонники Land Rover Discovery чем-то напоминают консервативных континентальных роялистов: как те готовы бродить часами вдоль галерей портретов старинных дворянских родов, восхищаясь волевыми подбородками аристократов прошлого, так и фанаты предыдущих Disco с ностальгией оглядываются на родовые черты этого внедорожника – рубленый, подчеркнуто мужественный силуэт, вертикальные доминанты, «аквариум» сзади… На этом фоне новейшая, пятая по счету генерация модели кажется им эдаким парвеню, унаследовавшим внешность скорее от Range Rover, главного метросексуала среди SUV, чем от внедорожника до мозга костей, которым был Discovery…

Однако нет, не был. Мы заявляем, таким он и остался! Говорим это, вернувшись из дождливого и туманного Уэльса, где провели несколько дней за рулем этого британского автомобиля. Причем отнюдь не только на хороших трассах – мы ездили и по суровым каменистым тропам, и по почти затопленным сельским грунтовкам, и по песчаным дюнам, омываемым прибоем океана. Все испытания новичок выдержал. А что касается его внешности, то следует признать: она стала куда более элегантной и эффектной и, что немаловажно, теперь обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками. Впрочем, обо всем по порядку.

Аристократы и наследники

Садясь за руль Land Rover, никогда не стоит забывать о том, что это истинно британский автомобиль. И дело тут не только во внешней сдержанности, дорогих материалах отделки и верности старым добрым автомобилестроительным традициям (одна из которых гласит, что консоль и прочие органы управления настоящего вседорожника должны непременно напоминать авиационный кокпит – в Land Rover ей продолжают следовать, притом что свое место среди кнопочек и тумблеров занял сенсорный экран). Главное, в чем здесь проявляется дух Туманного Альбиона, это неповторимое сочетание аристократического лоска и практически абсолютной универсальности. Статусный? Семейный? Всепроходимый? Да, это все он – пятый Discovery.

Всепроходимость, как понятно, он унаследовал от ближайших «предков». Несмотря на то что в результате эволюции Discovery утратил раму, на его внедорожных качествах это не отразилось. К примеру, у него вся та же впечатляющая геометрическая проходимость: углы въезда и съезда так же велики, как и у предшественников. Только теперь он прибавил статусности, унаследованной от ближайшего «кузена» – Range Rover. Но если тот предполагает, что за рулем вы будете гордо восседать в одиночку (ну, или передадите бразды правления своему шоферу), то новый Discovery дает возможность с комфортом разместить всех домочадцев – и взрослых, и детей. А может, даже пригласить в путешествие и гувернантку (если уж соблюдать до конца британские традиции). Во всяком случае, салон внедорожника, который стал полноценным 7-местным автомобилем, это позволяет. Конечно, третий ряд все-таки не столь роскошен, как второй, подушки здесь куда короче, нет как таковых подлокотников, экранов развлекательной системы, доступных пассажирам второго ряда. Но главное – достаточно места над головой и для ног. А если на заднем ряду окажется весьма рослый пассажир, то можно сдвинуть средний диван – он перемещается вперед-назад в пределах 16 см.

Для тех, кто домочадцами и нянями пока не обзавелся, Discovery готов предложить иной формат путешествий – вдвоем. Зато далеко и надолго. Беспокоиться о месте для багажа уж точно не придется: если сложить задние кресла, пространство получится поистине огромным. Кстати, все кресла в этом представителе рода Land Rover снабжены электроприводами и складываются автоматически, по нажатию кнопки. Не обошлось и без нововведений с приставкой smart, призванных повысить уровень безопасности в любом аспекте пользования этим автомобилем, включая складывание-раскладывание задних диванов, а если на пути кресла окажется препятствие (например, сумка или маленький ребенок), процесс тут же остановится. Впрочем, описывать работу кресел на электроприводе займет куда больше времени, чем собственно привести их в действие. Так что оставим преамбулы и наконец отправимся в путь.

Великий и могучий

Исполинский замок Карнарвон – именно то сооружение, которое приходит на ум большинству британцев, едва речь заходит о замках. И уж точно любому валлийцу, ведь это место – гордость и слава Уэльса. Построенный по приказу короля Эдуарда I, он должен был воплощать его собственное могущество (не случайно зодчие стремились подражать архитектуре стен Константинополя, Второго Рима) и стать для державы Эдуарда Третьим. Правда, золотой век его славы завершился быстро, а после этого Карнарвон редко выходил на первый план британской истории. Последний раз государственную миссию он исполнил в 1969 году, именно здесь Чарльз официально стал принцем Уэльским.

Мы прибыли сюда, к его суровым стенам, в компании еще одного члена британской королевской фамилии. Да-да, мы все о нем же – о Land Rover Discovery. И это не просто громкие эпитеты: автомобили бренда уже много десятилетий присутствуют в гараже Виндзоров, а нередко и занимают свое место в важных государственных церемониях. Так что поездка на новейшем Disco к величественной громаде Карнарвона оказалась своего рода церемонией, познавательным оммажем прошлому.

Что же касается дорожных трудностей, то к ним Discovery относится как раз без церемоний. Проехав несколько километров по валлийским сельским тропам, мы пришли к выводу, что потенциал этого полноприводного автомобиля превышает возможности многих его владельцев. То есть водитель испугается гораздо раньше, чем у Land Rover возникнут какие-либо трудности. Причем в большинстве ситуаций даже не потребуется включать специальные режимы для движения по разным типам покрытий, так как фирменная лендроверовская система Terrain Responce 2, усовершенствованная в новом поколении модели, самостоятельно настраивает все системы машины по сигналам от различных датчиков. А ведь вдобавок можно включить еще и функцию All-Terrain Progress Control, чем, собственно, мы на бездорожье постоянно пользовались. Система автоматически поддерживает заданную скорость в диапазоне от 2 до 30 км/ч. Водителю даже педали нажимать не надо, достаточно лишь задавать рулем направление движения, все остальное автомобиль делает сам! В том числе при подъеме в гору и спуске по склону. Само собой, свою роль за пределами асфальта играет и высокий клиренс, который здесь варьируется в диапазоне от 208 до 283 мм.

Высота – это вообще ключевое слово для описания нового Discovery. Дело не только в упомянутом выше клиренсе, даже на настоящем бездорожье он позволяет чувствовать себя в прямом и переносном смысле на высоте. Прибавим к этому «командирскую» посадку, за которую многие любят Land Rover. В нем сидишь, свысока взирая на окружающие машины, даже довольно крупные кроссоверы из окон этого «британца» кажутся небольшими. Кроме чисто психологического комфорта такая посадка в сочетании с крупными зеркалами обеспечивает отличный обзор по всем направлениям. Это качество оказалось особенно ценным на британских дорогах, заставляющих иностранцев чувствовать себя словно в зазеркалье, где все, что должно быть справа, оказывается слева, и наоборот. Хотя и на родных просторах это пригодится. А значит, ставим еще один жирный плюс в графу «безопасность».

О богатом внутреннем мире

Уэльс называют землей нарциссов, но правильнее было бы именовать эту часть Британии землей замков. В конце концов, нарциссы цветут только весной, а величественные каменные громады, далеко не все из которых время успело обратить в руины, впечатляют круглый год. Тем более что по количеству замков на единицу площади небольшой Уэльс превосходит любую страну континентальной Европы, здесь их более 600.

Помимо словно сошедших со старинных гравюр замков вроде Карнарвона, есть и куда более древние сооружения, выстроенные еще в эпоху норманнов, во времена, когда бразды правления Туманным Альбионом оказались в руках Вильгельма Завоевателя. Тогда, к примеру, были построены замки Чепстоу, Каэрфили и Пембрук, каждый из которых если и не претендует на роль национального валлийского символа, то уж по крайней мере известен в этих краях каждому.

Самый знаменитый из них – Пембрук, расположенный на валлийском юго-западе, в графстве Пембрукшир. Этот крупнейший частный замок Уэльса производит вполне картиночное впечатление – туристы, взирая на его величественные каменные стены, окруженные непременным рвом с водой, недоумевают: как это удалось валлийцам сохранить в столь аккуратном виде крепость, построенную в XI столетии? А секрет прост. То, что называют замком Пембрук сегодня, результат кропотливой реконструкции, произведенной в прошлом веке, а большую часть своей истории замок простоял в руинах (надо сказать, весьма живописных).

Впрочем, бережное отношение к истории – это то, что продемонстрировали и создатели новейшего поколения Land Rover Discovery. Массивная наклоненная вперед задняя стойка повторяет ту, что была даже у самого первого Disco. Ступенька на крыше, дающая больше пространства для багажа, тоже на месте, пусть и не столь выраженная, как у предшественника. Наследственность заметна даже в рисунке на задней двери, похожем на кронштейн запаски, хотя пятое колесо, как и у всех современных внедорожников, подвешено на днище.

А что же под капотом? Нашим компаньоном в поездке по Уэльсу стал Land Rover Discovery с 3-литровым турбодизелем V6, развивающим 258 л.с., который знаком адептам марки по флагманскому Range Rover. Мощный двигатель работает на британской солярке настолько плавно, что вообще не замечаешь его работу, даже на руле вибраций нет. Внедорожник реагирует на нажатие педали «газа» практически бесшумно, своевременно и неотвратимо, незаметно разгоняясь до запрещенных правилами скоростей. Впечатляет и «бесшовная» работа 8-диапазонного «автомата», причем в любых режимах движения оказывается включенной именно та передача, которая требуется в данный момент. Благодаря слаженной работе мотора и трансмиссии водитель всегда уверен в тяговых возможностях автомобиля. И тормоза, позволяющие эффективно замедляться с любых скоростей, полностью оправдывают ожидания.

Отправляясь в путешествие, мы изучили информацию о новом Discovery и выяснили, что по сравнению с предшественником он стал легче почти на 500 кг, все благодаря алюминиевому кузову (раньше автомобиль был стальной). В результате при движении внедорожник реально воспринимается более легким, причем как по ускорению и замедлению, так и по общему ощущению: нет тяжеловесности, типичной для больших SUV. Например, по шоссе «британец» мчит так уверенно, словно это легковой автомобиль с низким центром тяжести.

Но еще интереснее новый Disco ведет себя на извилистых горных дорогах, куда мы попадали регулярно, подбираясь к очередному замку. Надо сказать, настолько живой управляемости мы от него никак не ожидали. Машина проходит виражи с невиданным для модели предыдущего поколения проворством, демонстрируя умеренные крены и очень точные реакции на движения рулевого колеса. Баранка довольно тяжелая, и информативность у нее отличная.

Хотя и на скоростном шоссе Disco чувствует себя абсолютно в своей тарелке. На разгоне двигатель звучит приглушенно, причем до 1500 оборотов на тахометре остается почти бесшумным. Аэродинамические же шумы становятся заметными только тогда, когда скорость заметно зашкаливает за «сотню», так что пока вы не доберетесь на этом вседорожнике до немецких автобанов, вы вряд ли их услышите: в целом автомобиль действительно очень тихий, причем без всяких оговорок вроде «для своего класса».

Валлийские же шоссе в конце концов приводят нас в Кардифф – столицу Уэльса, где на зеленом холме над рекой Таф возвышается одноименный замок. Кардифф в буквальном переводе означает «крепость», и она не простая – Кардиффский замок считается самым старым зданием во всем Уэльсе. Его история насчитывает ни много ни мало 2 тыс. лет, но нынешние стены были воздвигнуты позднее, в 1091 году, в норманнскую эпоху.

Конечно же, за века замок сменил немало владельцев. Одними из последних стали представители графского рода Бьютов, они не только восстановили древние стены (время не пощадило их, как и большинство валлийских замков), но и отстроили одноименный город. Сегодняшние хозяева замка – сами жители Кардиффа, доверившие управление крепостью городскому совету, который следит за состоянием древнейшего сооружения страны и устраивает по нему экскурсии. Не стоит пренебрегать этой возможностью и на время покинуть комфортный салон Land Rover Discovery. По крайней мере, чтобы, окинув взором город с высоты, увидеть окрестные пейзажи теми глазами, которыми смотрели на них и римляне, строители первых укреплений на этом холме, и Роберт Фицхамон, лорд Глостера, заложивший на римских руинах замок Кардифф, и угольный магнат граф Бьют, добавивший ему неоготического очарования.

А чтобы вновь возвратиться в XXI век, достаточно вернуться в салон нового Discovery. Ведь его, несмотря на пиетет перед традициями, инженеры бренда снабдили и мультимедийной системой с выходом в Интернет, и совместимостью с устройствами на базе Android и iOS, и семью разъемами USB (ни один гаджет не останется незаряженным), и функцией Dual View, которая позволяет выводить на 10-дюймовый сенсорный экран отдельные картинки для водителя и переднего пассажира, и многими другими развлекательными возможностями. Так что этот Land Rover может служить и машиной времени. При этом, разумеется, оставаясь просто отличным автомобилем.