Гжельские мастера на протяжении веков прославляли Россию. Чтобы узнать об этом промысле больше интересного, мы отправились на один из заводов по выпуску керамики «зимних цветов». Доставил нас туда еще один приверженец традиций – Mitsubishi Pajero

Казалось бы, прошли те времена, когда в каждом доме на почетном месте красовалась белая керамическая посуда с характерным узором из синих цветов. И все же старый традиционный промысел нынче не забыт – еще есть заводы, работающие по тем самым технологиям. И есть ценители, желающие купить такой фарфор. Правда, производителей сегодня осталось мало. Это в былые времена гжельский промысел был обширным: он охватывал 27 деревень, объединенных в так называемый гжельский куст, центром которого являлось одноименное село. В наши дни содержать такие мануфактуры стало сложно. Тем не менее несколько предприятий в окрестностях Гжели продолжают работать и развиваться. В одном из них, расположенном в деревне Речицы, мы и побывали. И там не только посетили местный музей, но и ознакомились с производством.

Везде как дома

Опытные автопутешественники наверняка подмечали, что впечатления от поездки зависят не только от качества дороги или характеристик машины, но и от общего комфорта в пути. И тут старый добрый Pajero может дать фору многим более молодым и современным конкурентам. Да, у него хватает собственных особенностей. К примеру, некоторые не любят «вертикальную» посадку, другие могут сетовать на «устаревшие» брутальные кнопки на панели, на скромный (для таких габаритов) запас простора на втором ряду.

Но это сугубо теоретические рассуждения, которые после первой же поездки, скорее всего, отойдут на задний план. А вместо того начинаешь замечать, что этот вседорожник в любой обстановке чувствует себя как рыба в воде. Городская толчея? Никаких затруднений – руль достаточно легкий для точных маневров, обзор отличный, реакции на работу педалями адекватные. Нет проблем и на загородной трассе: тяга 3-литрового бензинового мотора, состыкованного с 5-диапазонным «автоматом», позволяет без каких-либо затруднений держаться в потоке, а при желании и задавать ему скорость самостоятельно. При этом в салоне всегда царит уютная атмосфера – сидеть удобно, рулить просто, климат-контроль дарит приятное тепло.

В создание такого комфорта вносит свою лепту и великолепно настроенная подвеска. Она позволяет выбрасывать из головы мысли о том, какое покрытие сейчас под колесами – гладкий или изобилующий выбоинами и ямками среднестатистический российский асфальт. Ведь она отлично приспособлена ко всему – Pajero на любом покрытии остается послушным и комфортабельным, он не скачет и не кренится. Даже если вы решите съехать с дороги, это не выбьет «японца» из равновесия: энергоемкость у подвески потрясающая, да и геометрия кузова позволяет легко штурмовать серьезные ухабы. Тут помогает фирменная система полного привода Super Select. Если по трассе ради экономии топлива имеет смысл ездить с приводом только на задние колеса, то на скользких и коварных участках можно задействовать весь арсенал. Правда, обычно хватает простого подключения полного привода. В крайнем же случае пригодятся и «понижайка», и блокировки межосевого и заднего межколесного дифференциалов.

Кстати, чтобы оценить внедорожные таланты Pajero, не нужно искать какой-то специальный полигон, достаточно просто проехаться осенью или зимой по Подмосковью. Так случилось и с нами: дорога до Гжели была недолгой, но позволила по достоинству оценить тот почти домашний комфорт и уют, которые дарит этот легендарный автомобиль. Причем его проходимость тоже пригодилась. Оказалось, что в окрестностях Гжели работает несколько заводов и музеев. А потому нужный мы нашли не сразу, пришлось покататься по нечищеным деревенским дорожкам. И Mitsubishi, конечно же, не спасовал – ни грязевые «ванны», ни раскисшая под снегом колея, ни ямы и бугры не стали для него преградой.

N 55°35’52.9”, E 36°27’03.5”

История местного промысла интересна сама по себе. Еще в середине XVII века Гжель прославилась своими глинами, из которых начали активно изготавливать «аптекарские и алхимические» сосуды. Помимо этого местные жители постепенно наловчились выпускать кирпич, гончарные трубы, изразцы, простенькие игрушки. Затем последовал период расцвета: сформировались собственные школы, мастера научились делать тонкий фаянс и фарфор.

Но к середине XIX века начался спад – популярность гжельской посуды упала, а все керамическое производство оказалось в руках семьи Кузнецовых, местных уроженцев. После революции заводы национализировали, и постепенно они снова стали развиваться. Однако вскоре грянула большая война, после которой гжельский промысел практически исчез. И лишь усилия нескольких энтузиастов позволили сохранить традиции, а некоторые технологии и вовсе пришлось создавать заново. Так, кстати, родился фирменный «гжельский цветок» – технология росписи кобальтовой краской, где разной интенсивности цвета добиваются одним единственным мазком.

Сегодня производство фарфора представляет собой причудливое сочетание традиций и современных технологий. Специалисты завода «Галактика» охотно рассказывают об этом и демонстрируют процесс работы. Сначала посетителям показывают сырье и огромный миксер, где готовится смесь для будущей керамики. Затем вы можете попасть туда, где в больших гипсовых формах отливают изделия. Форм множество, ведь ассортимент у завода богатый. И большинство из них покоятся на специальных полках – отлитые изделия проходят предварительную сушку прямо в форме. Извлекать просушенную керамику нужно крайне аккуратно, ведь поначалу она очень хрупкая. Именно поэтому после сушки и затирки швов изделия подвергают первичному обжигу, благодаря которому материал приобретает относительную прочность.

На следующем этапе изделиям придают неожиданный розоватый цвет: их окунают в жидкий фуксин – раствор, напоминающий марганцовку. Делается это для того, чтобы стали видны мельчайшие трещины, образовавшиеся в процессе первичного обжига, которые невозможно разглядеть на белесой поверхности отлитого изделия. Лишь после этого заготовки попадают в руки художников.

Наблюдать за их работой – занятие увлекательное. Говорят, новички кладут перед собой схему рисунка в качестве этакой шпаргалки. Нам повезло, мы увидели настоящих мастеров, работающих исключительно по памяти. Впрочем, не мастеров, а мастериц, ведь художниками работают в основном женщины. К слову, попасть сюда в принципе может любой желающий, но руководство предприятия отдает предпочтение тем, кто прошел обучение в местном специализированном художественном училище.

Процесс нанесения рисунка оказался поистине завораживающим. Удивительно, как одним легким и уверенным движением художницы создают причудливые узоры. Причем рисуют они… черным по… розовому. А где же традиционные белый и синий цвета? Оказывается, кобальтовая краска в обычном состоянии выглядит черной и лишь при обжиге приобретает синеву.

Итак, чтобы получить готовую гжельскую керамику, осталось совсем немного. В отдельной комнате стоит небольшая ванночка с мутным раствором – в нее после росписи окунают все заготовки. Это не что иное, как глазурь, она полностью покрывает заготовку, скрывая и розовый фон, и нанесенный рисунок. После чего изделия укладывают на специальную вагонетку и отправляют в огромную печь, где они нагреваются почти до 1200º C. Причем процессы нагревания и охлаждения очень долгие – весь цикл занимает около трех суток. И изменить его нельзя: если хоть немного нарушить температурный режим, на выходе получится брак – либо керамика расколется, либо цвета будут не чистыми. А за качеством здесь следят ой как строго!

Убедиться в этом можно не только в производственных помещениях. Рядом расположены и магазин с широким ассортиментом, и музей, где представлены наиболее интересные и редкие изделия. Есть тут и посуда, и изготовленные на заказ призы для спортивных состязаний, и настольные лампы, часы… Да чего здесь только нет! Даже макет «гжельского куста» со всеми керамическими заводами имеется.

Словом, посмотреть есть на что. Да и совершить экскурсию под руководством опытного технолога, досконально знающего весь процесс производства, очень интересно. Так что, если решите с пользой и удовольствием провести свободный день, отправляйтесь в Гжель. Разумеется, желательно на автомобиле, приспособленном к любым дорогам. Таком, как Mitsubishi Pajero.