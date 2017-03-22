В места, где зима длится десять месяцев, а остальные времена года – всего два, мы отправились на кроссоверах Ford. Их таланты раскрывались на фоне мрачных промышленных пейзажей и суровой, но впечатляющей природы

Слово Ford всегда было синонимом надежных автомобилей, начиная с первых моделей. Не случайно прародителя современных моделей Ford T прозвали «Жестянкой Лиззи» – не только за то, что это была первая машина с металлическим кузовом, но и потому, что так американцы называли неприхотливых рабочих лошадей. Кстати, Ford T без натяжки можно назвать кроссовером и даже внедорожником – дорог ведь тогда почти не было!

А вот внедорожники Ford всегда были гордостью американцев. Чего стоит один только их любимец F150, который через пару лет отметит 70-летие. Но в чести и троица современных кроссоверов – EcoSport, Kuga и Explorer. В прошлом году их было продано в мире около 900 тыс. штук. При этом на российском рынке на их долю пришлось более трети продаж бренда. Очевидно, свою роль сыграли и такие факторы, как разумные цены, возможность использования 92-го бензина и 12-летняя гарантия от сквозной коррозии.

К Северному Ледовитому

В первый день тура по Кольскому полуострову я решил отправиться к Баренцеву морю на переднеприводном EcoSport, быстро набирающем популярность. Компактный кроссовер привлекает энергичной внешностью, отличной подвеской, обогревом лобового стекла и мощными омывателями стекол. К тому же машину можно заказать с дополнительным электрообогревателем салона – вполне актуально для Заполярья.

Шикарная обновленная дорога уходит на север от Мурманска, и пейзаж приобретает светлый зелено-коричневый оттенок. Эти бескрайние просторы, поросшие ягелем, – одна из главных визитных карточек Кольского. Цвет этого мха бросается в глаза, даже когда видишь тундру из иллюминатора самолета. Не устаешь смотреть и на роскошные гранитные валуны, выступающие изо мха. В этих местах отношение к камням особенное. Людям нравится складывать затейливые пирамидки из остроугольных камешков. В результате образуются микрогородки из таких занятных современных «тотемов», как встретилась нам на Лисьей горе. Иногда кажется, что и огромные валуны на «ножки» поставили люди, хотя природа способна и не на такие композиции.

На одном из подъемов пришлось вспомнить, что мой EcoSport тянет машину только передними колесами. Казалось бы, дорога из камня не должна быть серьезным препятствием, но в дождь она становится скольз-кой, а колеса, как известно, любую грунтовку постепенно превращают в «гребенку». В таких условиях приходится ювелирно работать «газом» или откатываться до подножья и брать подъем сходу. Экипаж на полноприводном рыжем «собрате» таких проблем на этой горке не испытал.

Впрочем, большая часть дороги в этот день шла по равнине в сторону Баренцева моря, глубоко врезавшегося в полуостров. В устье реки Териберки стоит село, некогда бывшее солидным промысловым поселком с более чем пятитысячным населением. Пик развития этого села приходится на военные и послевоенные годы (примерно до начала 1960-х), когда здесь разводили коров, оленей, норку, перерабатывали рыбу и поддерживали на плаву рыболовный флот. В связи с «переподчинением и укрупнением» все основные промыслы постепенно были переведены из Териберки в другие районы, и сейчас ландшафт напоминает «остров погибших кораблей» с населением, недотягивающим до 1 тыс. человек.

После съемок нашумевшего «Левиафана» сюда пытаются привлекать туристов. Оказывается, несколько дней в году можно загорать и на мелком песочке берега этого северного моря! В подтверждение тому небо над нами вдруг очистилось до сияющей голубизны, осветившей заполярную тундру.

К земным глубинам

На второй день решаю сделать качественный скачок и «малую кругосветку» по полуострову совершить на Explorer. Несмотря на то что это тоже кроссовер на переднеприводной платформе (в Америке предлагаются машины и без полного привода), на нем можно спокойно отправляться в далекие походы – здесь обогреваются электричеством передние и задние сиденья, лобовое стекло, руль, есть отличная «мультимедийка» и, главное, «умный» полный привод с пятью режимами. В путешествии по шоссе и грунтовкам не помешает и стальная «лыжа», защищающая передний бампер, а также передняя и задняя камеры с омывателями.

В этот день Кольский предстал в более разнообразном виде. Заполярная природа с желтеющими березами, бесконечными грибами и ягодами перемежалась с жутковатыми промышленными районами. Не разрабатывать природные ресурсы этого края невозможно – тут обнаружено около тысячи видов минералов (почти треть из тех, что есть на Земле), и около 150 из них не встречается больше нигде. Недаром здесь шли ожесточенные бои в годы войны: Германии был нужен морской порт и доступ к ценному сырью, прежде всего железу, никелю и редкоземельным металлам.

Свидание с городом Никелем состоялось в типичную для этих мест погоду, и буро-серый дым, выходящий из труб комбината «Печенганикель», основанного в довоенные годы финнами, расстилался в долине на фоне свинцовых туч. Одного только никеля за полвека здесь добыто больше 2 млн т!

Поселок остался внизу, и по горной дороге, проложенной в отвалах переработанной руды, цепочка машин двинулась к очередному уникальному объекту – самой глубокой скважине на земле Кольской сверхглубокой (12 262 м земной коры пробурено в научных целях). Все в этом проекте было рекордным и пилотным – буровая колонна весила около 200 т, использовались обычные коронки, которых хватало всего на четыре часа бурения, а вытаскивали колонну в течение трех рабочих смен. Температура на глубине 12 км достигала 220º C. Увы, ныне в этом месте лишь руины зданий.

Следующей точкой маршрута стал водопад на реке Титовка, расположенный в полусотне километров от норвежской границы. В подножье одного из его каскадов по камням можно практически перейти на другой берег, наслаждаясь шумом пенящейся воды. А неподалеку на шоссе, ведущем в норвежский городок Керкинес (побратим Никеля), стоит турбаза, где можно заночевать, оставить автомобиль и пересесть, например, на квадроцикл, а зимой на мотосани, – любителей таких путешествий здесь немало.

В Лапландию

На третий день караван кроссоверов Ford отправился из Мурманска на юг полуострова – в сторону поселка Ловозеро. Моим избранником на этот раз стал моноприводный Kuga с 2,5-литровым 150-сильным мотором и 6-диапазонным «автоматом». Это золотая середина между 7-местным Explorer и субкомпактным EcoSport, в котором места для туристического снаряжения, прямо скажем, мало.

На шоссе Kuga радует собранными реакциями, отличным разгоном и торможением, а также множеством «умных» функций. Пришло время, когда с автомобилем можно и поговорить – совершая звонки, отправляя SMS или вводя в навигацию адреса голосом.

Машина резво бежала к отрогам Хибин, и при восхождении на перевал Геологов погода преподнесла очередной нежданный подарок: облака расступились, открыв необыкновенные красоты гор с так и не растаявшими за лето снежниками и озерами в предгорьях.

В этот день мы встретились с саамами – представителями коренного народа, живущего в Скандинавии, Америке, на Украине и у нас. Численность саамов

(на Руси их называли лопарями, отсюда, наверное, и Лапландия) в России колеблется на уровне 2 тыс. человек уже больше века. На Кольском более тысячи саамов живут вокруг и в самом селе Ловозеро, в поселке Ревда и Мурманске. Традиционными некогда промыслами (оленеводством, рыболовством и охотой) сейчас занимается чуть больше 10% саамов, остальные живут обычной современной жизнью и мало отличаются от пестрого по национальному составу населения полуострова.

В одной из самых известных туристических саамских деревень Самь Сыйт нас познакомили с бытом этого народа. Было приятно покормить с рук оленей и серебристых куниц, выведенных здесь. Из шкур оленя раньше делали одежду, а в наряд местных женщин входили налобные повязки с красивым шитьем. Оказывается, узор на повязке служил не просто украшением, но и своеобразным паспортом хозяйки – отсюда, возможно, и пошло выражение «на лбу написано».

От гостеприимных саамов мы снова выехали в Мурманск, живописно раскинувшийся на нескольких холмах. Там осмотрели главные достопримечательности города, который летом, как ни странно, утопал в зелени: местного «Алешу», памятник защитникам края, «Ждущую» – монумент, посвященный женам моряков, рубку подводной лодки «Курск» и, разумеется, стоящий теперь на вечном приколе атомоход «Ленин», работающий как музей и место для проведения конференций.

Итак, позади почти тысяча километров разных дорог. Кроссоверы Ford – хорошие спутники в дальнем пути даже без полного привода: у них отличные подвеска, двигатели и всевозможные «помощники». А то, что они собираются в России, позволяет предлагать их по более демократичным, чем у многих конкурентов, ценам.