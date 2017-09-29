К минеральным источникам, бьющим из скал почти на границе с Грузией, мы отправились на комфортабельных кроссоверах Suzuki, а высоко в горах свои возможности продемонстрировали и уникальные мини внедорожники этой японской марки

В каждой местности есть свои доминанты. В районе Кавказских Минеральных Вод такой точкой притяжения служит самая высокая гора России и Европы – двуглавый Эльбрус. Перемещаясь по огромной территории день за днем, чувствуешь себя привязанным к его вершинам невидимой нитью, не отпускающей, даже если гора скрыта облаками или ночной тьмой.

При этом та часть Карачаево-Черкесской Республики, по которой пролегли наши маршруты, не отличается удобной для путешествий инфраструктурой: здесь мало гостиниц и турбаз, где можно с комфортом остановиться на ночлег. Но, может быть, именно поэтому природа здесь сохранилась очень хорошо, и хочется надеяться, что дальнейшее развитие туризма будет происходить аккуратно, с бережным отношением к красоте этих мест.

Былое и думы

Всего два года назад отметивший свое 60-летие бренд Suzuki подарил миру целый ряд интересных и даже уникальных автомобилей. Сейчас в России он представлен тремя моделями: парой кроссоверов – Vitara и SX4, а также субкомпактным внедорожником Jimny. После того как в 2014 году был снят с производства популярный у нас Grand Vitara, именно Jimny остался в российской линейке Suzuki единственным настоящим вездеходом, в то время как название Vitara стало ассоциироваться с симпатичными современными кроссоверами – весьма комфортабельными и экономичными, что, видимо, и оказалось основным аргументом в пользу более компактных и легких моделей.

Что же касается нашего кавказского турне, то главной целью первого дня путешествия стало плато Бермамыт, расположенное всего в 35 км от Эльбруса. Для старта я выбираю больший из двух кроссоверов – SX4 с 1,4-литровым 140-сильным турбомотором. У этого SUV с брутальной решеткой радиатора очень приличный полезный объем багажника – даже при стандартном положении спинок задних сидений в вашем распоряжении 440 л, а если их сложить, то емкость отсека удваивается. В дальних поездках хороша версия с 6-диапазонным «автоматом» и уникальным для этого сегмента 4-режимным полным приводом. В таком варианте заявленный средний расход бензина равен 6,2 л/100 км, что в принципе в поездке подтвердилось.

Первая остановка – возле естественной крепости Рим-гора. Ее значение стало особенно большим, когда через Северный Кавказ пролегли ветви Великого шелкового пути. Здесь можно было передохнуть перед преодолением Главного Кавказского хребта и выходом к Черному морю. В XIII веке крепость-гора пала под натиском кочевников-монголов, и лишь после распада Золотой Орды стала заселяться выходцами из Генуи и Венеции. По одной из легенд, пришельцев с Запада горцы называли «римы» или «румы», что и могло дать название горе.

На пути от Рим-горы к трассе А-157 справа открывается большой склон, на котором из камней выложено: «Возвращение 60». За этим словом стоят тяготы и гибель множества жителей этого края в сталинские годы. В ноябре 1943-го была объявлена депортация из Карачаево-Черкесии карачаевцев как народа, проживавшего на территории, оккупированной фашистами, и оказавшего пособничество врагу. Фактически к ответственности за измену Родине привлек-ли всего около 270 человек, но затем было решено выселить всех карачаевцев из этой автономной области в Казахстан и Киргизию. В итоге переместили около 70 тыс. человек, больше половины из которых – дети. Ликвидировали и саму автономную область, а территорию разделили между Ставропольским, Краснодарским краями и Грузинской ССР. За побег с мест переселения была предусмотрена 20-летняя каторга. Впрочем, из-за болезней и голода до среднеазиатских поселений добралось меньше половины высланных, и лишь через четыре года после смерти «вождя всех времен и народов» им было разрешено вернуться на родную землю. А надпись на горе была сделана уже к 60-летию возвращения карачаевцев после депортации.

На «балконе» Кавказа

Небольшой участок асфальта, а дальше почти до вечера – бездорожье. Погода выдалась отличная, и все проселки оказались сухими, луж не осталось даже в низинах. Долгими часами вдоль ЛЭП с деревянными и по-своему изящными опорами мы едем по высохшей глине и камням. Дорожного просвета 185 мм хватает для всех разумных неровностей, а неразумные можно и объехать. Поэтому остается только наслаждаться видами зеленых предгорий.

Но вот наконец и Бермамыт – вершина Скалистого хребта, описанная Лермонтовым. Кроме него в разное время здесь бывали также Чехов, Рерих, Куинджи, Горький… Для них путь был куда более долгим и менее комфортным. Но некоторые неудобства и время, потраченное на дорогу, того стоят: выйдя из машины, оказываешься в некоем отечественном Гранд-каньоне. Взору открывается потрясающая панорама с величественными скалами, каменными «пальцами», амфитеатром на головокружительном обрыве. Сейчас эта большая обзорная площадка находится на частной территории. Радушный хозяин много рассказывает об этих местах, ведет нас по узким уступам и показывает, как на отвесных стенах цветут камнеломки.

А что же главный объект, ради которого сюда обычно едут? Несмотря на хорошую погоду, во второй половине дня Эльбрус закрылся от нас облаками. Но и без него пейзаж оказался фантастическим, как и облака, скрывавшие белоснежные вершины.

Дорога назад кажется еще более длинной. Временами приходится останавливаться, чтобы пропустить огромные отары овец и табуны лошадей. Кстати, лошади карачаевской породы заслуживают отдельного рассказа. Небольшие и жилистые, они отличаются поразительной выносливостью. В знаменитом пробеге вокруг Кавказской гряды зимой 1936 года они не только стали лидерами, но и торили путь в сугробах для других лошадей. Такая неприхотливость во многом объясняется тем, что эти животные никогда не знали, что такое теплая конюшня и овес. В том, что хороших пастбищ не так много, убеждаешься, когда едешь по бескрайним предгорьям со скудной растительностью. «Карачаевцы» до сих пор используются в пограничных войсках, в сельском хозяйстве и как скаковые лошади. Их копыта настолько жесткие, что этих лошадей можно не ковать.

Долгий вечер оказался удивительным: нежные лучи заходящего солн-ца вдруг осветили Эльбрус, и вся картина приобрела новый смысл. Пожалуй, ради таких минут и стоит ехать в горы.

К истокам

На следующий день моим выбором стала Vitara с тем же 140-сильным турбомотором. Бездорожья не предвидится – впереди ожидают серпантины, узкие асфальтовые дорожки и долгие пыльные гравийки. Почти безоблачное утро и проворный кроссовер с 6-диапазонным «автоматом» радуют. Возможность быстро «подоткнуть» пониженную передачу с помощью подрулевых «лепестков» на пути к перевалу Гумбаши оказалась кстати: автомобиль хорошо прописывает повороты и охотно разгоняется на выходе из виражей.

На перевале с высоты 2145 м открываются эпическая панорама Главного Кавказского хребта и вид на Эльбрус. Дальше дорога идет вниз к Черкесску и вдоль быстрой бело-голубой Кубани – к Даутскому зоологическому заказнику. Здесь сохраняют и восстанавливают ценных и редких животных, в том числе «краснокнижных» – кавказскую выдру, кавказского тетерева, беркута, сапсана, змееяда… Земли заповедника расположены на высоте до почти четырехтысячной отметки!

Конечной же точкой маршрута стали минеральные источники Джилы-Су, бьющие из-под земли рядом с бурными потоками Кубани, сходящей с гор. Вот только насчет отсутствия бездорожья я ошибся. Ближе к источникам дорога пошла круто вверх между коренастыми соснами и огромными валунами и напомнила Карельский перешеек, так что пришлось задействовать и четырехрежимный полный привод. А на обратном пути свои возможности продемонстрировал ассистент спуска с горы – на крутых кавказских склонах он со своей работой справился отлично.

В режиме испытаний

Под конец дня решаю отправиться еще в одно небольшое путешествие – к Царским воротам. Это рукотворный створ в скале, расположенный в горах недалеко от поселка Эльбрусский. Здесь можно в полной мере оценить потенциал настоящего внедорожника Jimny. Через три года эта модель отметит свое 50-летие, сейчас выпускается третье ее поколение, и автомобиль остается вполне современным и универсальным.

Вот и сейчас дорога для лесовозов уходит все выше, и без понижающей передачи и центральной блокировки ехать уже неуютно. Нажатие двух кнопок – и Jimny заметно шумнее, но увереннее пополз в гору, недоступную многим кроссоверам. Кстати, Suzuki чем-то похожи на карачаевских лошадей: не боятся гор, глубокой колеи и других тягот бездорожья. Недаром и те и другие – рекордсмены. «Карачаевцы» – единственная в мире порода лошадей, дошедшая до вершины Эльбруса, а доработанный Suzuki Samurai своим ходом поднялся на вулкан высотой 6688 м и установил рекорд для четырехколесных транспортных средств.

Есть у них и еще одно сходство: их не назовешь скороходами. Дорога домой снова шла через Гумбаши. После насыщенного дня хочется быстрее вернуться к «цивилизации», но 83-сильный мотор диктует свой темп. Как, впрочем, и надвигающаяся гроза, больше похожая на шторм. А непогода в горах – статья особая. Долгий подъем на перевал проходит под вспышки молний, освещающих горный хребет как днем. Но наконец справа открывается панорама Кисловодска. Днем курортный город утопает в зелени и не кажется большим, ночью же многочисленные огни выдают его истинные размеры.

Увы, путешествие подошло к концу. За рулем Suzuki я провел два раза по полсуток. И понял, что оба компакт-кроссовера этого бренда весьма неплохи в дальних путешествиях, чему способствуют экономичность, безопасность, динамика и комфорт. А «большеглазый» Jimny уверенно проведет вас по настоящему бездорожью.