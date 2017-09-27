В то время как большинство любителей экстрима смиренно ждут, когда Альпы покроются снегом, чтобы вновь покорить их, самые безбашенные пересаживаются с лыж на горные велосипеды и отправляются туда – чтобы и себя показать, и на других посмотреть. Например, в рамках велоконтеста Suzuki Nine Knights, в очередной раз собравшего мировых звезд MTB. К зрителям, восторженно наблюдавшим за их головокружительными трюками, присоединился и наш корреспондент

Многие виды экстремального спорта родились из простого нежелания сидеть сложа руки. Скейтборд придумали серферы, скучавшие на берегу в ожидании высокой волны, а маунтинбайк – дело рук американских подростков, которые оказались слишком молоды, чтобы попробовать себя в настоящем мотокроссе, но переполнены адреналином и азартом. Правда, сейчас про этот факт вспоминают редко: маунтинбайк далеко уехал от своего изначального предназначения быть своего рода заменителем мотогонок для тех, кому еще не положены права.

Сегодня маунтинбайку все возрасты покорны, да и сам он уже не одна, а несколько спортивных дисциплин – от классического кросса по «пересеченке» до велоакробатики на рампах и трамплинах. Условия контеста Suzuki Nine Knights, кстати, требуют от участников владения всеми навыками: судьи здесь оценивают и скорость прохождения трассы, и индивидуальный стиль, и лучший трюк.

На старт!

В начале этой осени ареной, где кипели страсти по маунтинбайку, стал тихий городок Решенпасс в итальянских Альпах. Хотя название городка (который можно было бы провозгласить побратимом российского Калязина – из-за затопленной колокольни, ставшей его главной достопримечательностью) звучит не слишком-то по-итальянски. Дело в том, что уже соседняя деревенька – это Австрия. А другая – Бавария, в столицу которой – Мюнхен – я изначально прилетел. Более того, из Решенпасса рукой подать и до швейцарского Локарно, и до Люксембурга. Поэтому, планируя поездку, я размышлял, а не предусмотреть ли заезды и в другие страны, например в Швейцарию?

Соблазн был велик, тем более что дороги я не боялся: доставить на север Италии должен был Suzuki Vitara, который, на мой взгляд, практически идеален для передвижения настоящих фанатов маунтинбайка. Дело не только в том, что в него без проблем войдет парочка велосипедов с полным обвесом (правда, для этого придется снять с них передние колеса, а в автомобиле сложить задние сиденья). И даже не в том, что один из самых ярких мировых MTB-контестов проходит под патронажем японского автобренда, детищем которого является этот кроссовер. Главное, что, как и любой заправский MTB-райдер, этот автомобиль не боится дорожных препятствий. Наоборот, сидящего за рулем Vitara все кочки, грунтовки и съезды к воде только подзадоривают – полноприводному автомобилю это нипочем.

Классический внедорожный дизайн двухцветного кузова, большой дорожный просвет, светодиодные фары с необычной голубой окантовкой линз ближнего света… Да, эта машина может поднять настроение уже одним своим внешним видом! Впрочем, все то же самое могу сказать и о салоне. Использование в отделке интерьера кожи с замшей делает его стильным и уютным, а цветная накладка на переднюю панель под цвет кузова и такая же окантовка дефлекторов воздуховодов и часов добавляют позитива.

Руль трехспицевый, мультифункциональный – сразу же обращаю внимание на кнопки управления аудиосистемой, телефоном и круиз-конт-ролем. Здесь же – подрулевые «лепестки». Значит, есть возможность вручную «пришпоривать» автомобиль на трассе, если понадобится. Наверняка пригодятся в путешествии и подстаканники в передней зоне салона, да и держатели для бутылок в карманах дверей.

Перед тем как стартовать из Мюнхена, я решил основательно запастись провизией. Тем более что в 375-литровом багажнике машины, даже после того, как уложил туда одежду и обувь на несколько дней с учетом переменчивой горной погоды и фотооборудование, осталось еще место (притом что под полом отсека имеется «докатка»). А если сложить спинки заднего дивана, емкость увеличится вообще до 1120 л.

Второй ряд этого «японца» может принять и троих взрослых. Настроив под себя водительское место, обнаружил, что перед коленями остался зазор в несколько сантиметров. А уж над головой пространства – хоть тирольскую шляпу с пером надевай! Пожалуй, в таких условиях легко можно преодолеть несколько сотен километров.

Посадка же водителя кроссоверная – высокая – и геометрически правильная, профиль сидений удобный, с боковой поддержкой, положение рулевой колонки регулируется. В Vitara вообще все органы управления расположены логично, как говорится, на своих местах – искать ничего не надо. Сел, настроил все под себя – и в путь.

Олимпийские мотивы

Любое спортивное состязание начинается с разминки. Я тоже решил совершить ее, вдоволь покатавшись по альпийским шоссе и серпантинам. И не пожалел – виды открылись потрясающие! Тем более что обзорность в этом Suzuki отличная: тонкие стойки кузова, большая площадь остекления, крупные зеркала – с таким потенциалом комфортно и на тесных улочках альпийских городков, и на извилистых горных серпантинах, и на скоростном автобане. А ведь еще есть и камера заднего вида, выводящая изображение на немаленький 7-дюймовый сенсорный экран, и комплект задних и передних датчиков парковки не раз пригождался. Причем уже в Мюнхене, где пробки подчас не меньше, чем в Москве, а многие улочки намного более тесные. И все-таки туда лучше приехать именно на автомобиле – хотя бы потому, что так можно увидеть город целиком.

Кроме исторического центра (Старый город, или Альтштадт) стоит наведаться в Олимпийский квартал, построенный на месте бывшего аэропорта Oberwiesenfeld к Олимпиаде-1972. Отсюда открывается великолепный вид на Баварские Альпы. В числе других достойных посещения мюнхенских районов – Нимфенбург, скрывающий дворцовые сады, а также изящная резиденция Генриетты Аделаиды Савойской. И конечно, Швабинг. Он всегда пользовался популярностью у великих – здесь жили Томас и Генрих Манны, Василий Кандинский и Пауль Клее, Владимир Ленин и физик Вернер Гейзенберг. Здесь можно наслаждаться прогулками, кафе, ресторанчиками.

Выехав же из города, я смог оценить двигатель – 1,6-литровый 117-сильный «атмосферник». Прежде всего, он довольно тихий. Но еще важнее, что мотор обеспечивает кроссоверу отличную динамику: там, где есть возможность, этот Suzuki просто выстреливает с места! И на шоссе, как выяснилось, проблем нет. Нужно обогнать пару-тройку фур или легковушек? Запросто – «японец» легко ускоряется даже с приличных скоростей. Появляется оперативный простор на трассе? Тоже не вопрос, чуть-чуть придавил педаль «газа» – и вперед! Vitara отвечает бодрым ускорением, причем набрать, к примеру, на немецком безлимитном автобане максимальные 180 км/ч труда не составляет. Как видно, не напрасно инженеры добивались снижения массы конструкции – даже с полным приводом и «автоматом» машина весит всего 1185 кг.

Следующая остановка – австрийский Инсбрук. На этот раз столица уже трех Олимпиад, но уже зимних. Однако и в бесснежный сезон город дает возможность насладиться своими драгоценностями (наверное, такое сравнение навеял мне тот факт, что именно эти места – вотчина Swarovski). В здешних храмах – Кафедральном соборе Святого Иакова и королевской Хофкирхе – можно посмотреть росписи Альбрехта Дюрера, в музее Фердинандеум – шедевры голландских живописцев, а на главной городской площади сияет золотая крыша, увенчивающая балкон, с которого, как говорят, император Максимилиан наблюдал за рыцарскими турнирами. Но я нашел в этом городе обзорные площадки еще более эффектные. Например, с Городской башни открывается потрясающий вид на весь город и окружающие его хребты. А вообще в Инсбруке, несмотря на всю его миниатюрность, можно с удовольствием и пользой провести несколько дней кряду – есть тут и множество музеев, и экспозиция «Кристальные миры Swarovski», и фуникулер, идущий в горы. Увы, время поджимало, мне нужно было в Решенпасс, где уже собрались участники Suzuki Nine Knights. Так что вперед – в горы!

Больше драйва!

На горных трассах, когда требуется штурмовать подъемы и обгонять попутные машины на серпантинах, можно подстегнуть двигатель режимом Sport. Отклики на «газ» – словно в иных «заряженных» хэтчбеках! Да и 6-диапазонный классический «автомат» Aisin становится еще собраннее и энергичнее – активно задействует низшие передачи, при этом сохраняя не только потенциал для ускорения, но и ощущение запаса мощности под педалью. Пожалуй, японские конструкторы сумели хорошо отладить взаимодействие мотора и трансмиссии – за несколько дней тура по городам и весям Европы я к этой связке агрегатов так и не смог придраться. Более того, инженерам Suzuki стоит выразить особое уважение: даже при периодическом включении полного привода и активной езде, в том числе вне асфальта, выяснилось, что бензина в среднем тратилось лишь немногим больше 7 л на «сотню». Думаю, в менее энергичном режиме поездок Vitara вполне уложится и в свои «паспортные» 6,3 л/100 км.

Чем выше в Альпы, тем больше удовольствия от управления этим компактным кроссовером. И своим видом, и поведением он словно говорит, что это автомобиль для тех, кто любит драйв, энергию, кто легок на подъем. Да, именно так: легкость – вот главное ощущение, которое оставляет Vitara. Помимо бойкого мотора здесь также очень легкий руль – на каждое движение баранки SUV реагирует мгновенно, но предсказуемо. На тесной парковке он маневренный, на прямиках – устойчив, при входе в поворот аккуратно выписывает нужную дугу, а когда требуется – уверенно тормозит. Лишних кренов в поворотах нет, и с ездовым комфортом в целом все в порядке – подвеска хоть и плотная, но энергоемкая, дефекты покрытия отрабатывает четко.

И на асфальте, и за его пределами система полного привода AllGrip работает, на мой взгляд, отлично. Конечно, ее не следует переоценивать и заезжать туда, где место только настоящим вездеходам, но и хорошо просчитанная геометрия кузова, и 185-миллиметровый клиренс, и электронные ассистенты спуска с горы и помощи при трогании на подъеме позволили мне чувствовать себя за пределами асфальта вполне уверенно. Я вдоволь поездил вокруг горных велосипедных трасс, проложенных для участников фестиваля Suzuki Nine Knights, и с проходимостью автомобиля проблем не возникало. А ведь пришлось и горный ручей форсировать, и на крутые горки забираться, и по каменистым склонам вниз съезжать. Наверняка и московские сугробы зимой этот «японец» сможет разгребать спокойно.

Впрочем, его полный привод с четырьмя режимами, включающими «грязе-снежный» и функцию полной блокировки муфты с имитацией блокировок дифференциалов, будет кстати и на обледенелых трассах, и на размытых осенними ливнями проселках. Вот и на горном альпийском серпантине под стеной дождя машина ни разу не вильнула «кормой». Все под контролем, как и должно быть у настоящего спортсмена.

В когорте победителей

О том, какое место занимает в мировой иерархии маунтинбайка фестиваль Suzuki Nine Knights, можно судить уже по составу участников соревнований. В частности, тон снова задавал однозначный лидер мирового рейтинга, американец с русскими корнями Николай Рогаткин. Не обошлось и без рекордов: шведский райдер Эмиль Йоханссон шесть раз подряд приземлился из флипа, за что и заслужил титул рыцаря и абсолютную победу среди фрирайдеров. На втором месте оказался итальянец Диего Каверсадзи, поразивший зрителей коронным трюком frontflip superman и эффектной выкаткой в sendolf kicker. Хотя сами победители уверяли, что дело не во внешней эффектности, а мастерство – дело техники.

То же самое можно сказать и про Suzuki Vitara. Уровень оснащения кроссовера стал для нас настоящим сюрпризом. Тут вам и бесключевой доступ в салон, и круиз-контроль, и семь подушек безопасности в каждой комплектации, и климат-контроль, и аудиосистема с Bluetooth… Если попытаться описать характер этого SUV в двух словах, то первыми на ум приходят определения «драйвовый» и «разносторонний». Автомобиль хорош и в городе, и на природе. Он экономичен, предсказуем, послушен и отвечает большинству запросов современных молодых водителей – выглядит стильно, едет тихо и о безопасности заботится по высшему разряду. Пожалуй, не многие из конкурентов-«одноклассников» способны предоставить схожий пакет достоинств.