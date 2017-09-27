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Suzuki Vitara 2015 салон
Suzuki Vitara 2015 передние кресла
В стильном салоне Suzuki Vitara комфорт сочетается с продуманной эргономикой
Suzuki Vitara 2015 переключение режимовSuzuki Vitara 2015 АКПП
Дом с золотой крышей – один из главных символов Инсбрука
Дом с золотой крышей – один из главных символов Инсбрука
«Бьют часы на старой башне» – в Инсбруке это не метафора, а реальность
«Бьют часы на старой башне» – в Инсбруке это не метафора, а реальность
Suzuki Vitara 2015 вид сбоку
Имея дизайн внедорожника, Vitara весьма органично вписывается и в городской ландшафт
Триумфальная арка Мюнхена немало повидала на своем веку
Триумфальная арка Мюнхена немало повидала на своем веку
Suzuki Vitara 2015 вид спереди
На узеньких улочках пришлась кстати маневренность «японца»
Автомобилисту есть на что посмотреть в Мюнхене. Это и помпезные здания…
Автомобилисту есть на что посмотреть в Мюнхене. Это и помпезные здания…
…и изящные фонтаны в тенистых парках
…и изящные фонтаны в тенистых парках
Suzuki Vitara 2015 вид сверху
На горных серпантинах кроссовер демонстрирует как отличную управляемость, так и динамику
Взглянуть на полузатопленную колокольню в Решенпассе приезжает множество туристов
Взглянуть на полузатопленную колокольню в Решенпассе приезжает множество туристов
По уже сложившейся традиции на фестивале Suzuki Nine Knights не обошлось без рекордов
По уже сложившейся традиции на фестивале Suzuki Nine Knights не обошлось без рекордов
В Suzuki знают, какие виды спорта поддерживать, – те, что близки людям активным, азартным, позитивным
В Suzuki знают, какие виды спорта поддерживать, – те, что близки людям активным, азартным, позитивным
Suzuki Vitara 2015 вид сзади
Комбинированная расцветка кузова Vitara – удачная находка японских дизайнеров

В то время как большинство любителей экстрима смиренно ждут, когда Альпы покроются снегом, чтобы вновь покорить их, самые безбашенные пересаживаются с лыж на горные велосипеды и отправляются туда – чтобы и себя показать, и на других посмотреть. Например, в рамках велоконтеста Suzuki Nine Knights, в очередной раз собравшего мировых звезд MTB. К зрителям, восторженно наблюдавшим за их головокружительными трюками, присоединился и наш корреспондент

Многие виды экстремального спорта родились из простого нежелания сидеть сложа руки. Скейтборд придумали серферы, скучавшие на берегу в ожидании высокой волны, а маунтинбайк – дело рук американских подростков, которые оказались слишком молоды, чтобы попробовать себя в настоящем мотокроссе, но переполнены адреналином и азартом. Правда, сейчас про этот факт вспоминают редко: маунтинбайк далеко уехал от своего изначального предназначения быть своего рода заменителем мотогонок для тех, кому еще не положены права.

Сегодня маунтинбайку все возрасты покорны, да и сам он уже не одна, а несколько спортивных дисциплин – от классического кросса по «пересеченке» до велоакробатики на рампах и трамплинах. Условия контеста Suzuki Nine Knights, кстати, требуют от участников владения всеми навыками: судьи здесь оценивают и скорость прохождения трассы, и индивидуальный стиль, и лучший трюк.

На старт!

В начале этой осени ареной, где кипели страсти по маунтинбайку, стал тихий городок Решенпасс в итальянских Альпах. Хотя название городка (который можно было бы провозгласить побратимом российского Калязина – из-за затопленной колокольни, ставшей его главной достопримечательностью) звучит не слишком-то по-итальянски. Дело в том, что уже соседняя деревенька – это Австрия. А другая – Бавария, в столицу которой – Мюнхен – я изначально прилетел. Более того, из Решенпасса рукой подать и до швейцарского Локарно, и до Люксембурга. Поэтому, планируя поездку, я размышлял, а не предусмотреть ли заезды и в другие страны, например в Швейцарию?

Соблазн был велик, тем более что дороги я не боялся: доставить на север Италии должен был Suzuki Vitara, который, на мой взгляд, практически идеален для передвижения настоящих фанатов маунтинбайка. Дело не только в том, что в него без проблем войдет парочка велосипедов с полным обвесом (правда, для этого придется снять с них передние колеса, а в автомобиле сложить задние сиденья). И даже не в том, что один из самых ярких мировых MTB-контестов проходит под патронажем японского автобренда, детищем которого является этот кроссовер. Главное, что, как и любой заправский MTB-райдер, этот автомобиль не боится дорожных препятствий. Наоборот, сидящего за рулем Vitara все кочки, грунтовки и съезды к воде только подзадоривают – полноприводному автомобилю это нипочем.

Классический внедорожный дизайн двухцветного кузова, большой дорожный просвет, светодиодные фары с необычной голубой окантовкой линз ближнего света… Да, эта машина может поднять настроение уже одним своим внешним видом! Впрочем, все то же самое могу сказать и о салоне. Использование в отделке интерьера кожи с замшей делает его стильным и уютным, а цветная накладка на переднюю панель под цвет кузова и такая же окантовка дефлекторов воздуховодов и часов добавляют позитива.

Руль трехспицевый, мультифункциональный – сразу же обращаю внимание на кнопки управления аудиосистемой, телефоном и круиз-конт-ролем. Здесь же – подрулевые «лепестки». Значит, есть возможность вручную «пришпоривать» автомобиль на трассе, если понадобится. Наверняка пригодятся в путешествии и подстаканники в передней зоне салона, да и держатели для бутылок в карманах дверей.

Перед тем как стартовать из Мюнхена, я решил основательно запастись провизией. Тем более что в 375-литровом багажнике машины, даже после того, как уложил туда одежду и обувь на несколько дней с учетом переменчивой горной погоды и фотооборудование, осталось еще место (притом что под полом отсека имеется «докатка»). А если сложить спинки заднего дивана, емкость увеличится вообще до 1120 л.

Второй ряд этого «японца» может принять и троих взрослых. Настроив под себя водительское место, обнаружил, что перед коленями остался зазор в несколько сантиметров. А уж над головой пространства – хоть тирольскую шляпу с пером надевай! Пожалуй, в таких условиях легко можно преодолеть несколько сотен километров.

Посадка же водителя кроссоверная – высокая – и геометрически правильная, профиль сидений удобный, с боковой поддержкой, положение рулевой колонки регулируется. В Vitara вообще все органы управления расположены логично, как говорится, на своих местах – искать ничего не надо. Сел, настроил все под себя – и в путь.

Олимпийские мотивы

Любое спортивное состязание начинается с разминки. Я тоже решил совершить ее, вдоволь покатавшись по альпийским шоссе и серпантинам. И не пожалел – виды открылись потрясающие! Тем более что обзорность в этом Suzuki отличная: тонкие стойки кузова, большая площадь остекления, крупные зеркала – с таким потенциалом комфортно и на тесных улочках альпийских городков, и на извилистых горных серпантинах, и на скоростном автобане. А ведь еще есть и камера заднего вида, выводящая изображение на немаленький 7-дюймовый сенсорный экран, и комплект задних и передних датчиков парковки не раз пригождался. Причем уже в Мюнхене, где пробки подчас не меньше, чем в Москве, а многие улочки намного более тесные. И все-таки туда лучше приехать именно на автомобиле – хотя бы потому, что так можно увидеть город целиком.

Кроме исторического центра (Старый город, или Альтштадт) стоит наведаться в Олимпийский квартал, построенный на месте бывшего аэропорта Oberwiesenfeld к Олимпиаде-1972. Отсюда открывается великолепный вид на Баварские Альпы. В числе других достойных посещения мюнхенских районов – Нимфенбург, скрывающий дворцовые сады, а также изящная резиденция Генриетты Аделаиды Савойской. И конечно, Швабинг. Он всегда пользовался популярностью у великих – здесь жили Томас и Генрих Манны, Василий Кандинский и Пауль Клее, Владимир Ленин и физик Вернер Гейзенберг. Здесь можно наслаждаться прогулками, кафе, ресторанчиками.

Выехав же из города, я смог оценить двигатель – 1,6-литровый 117-сильный «атмосферник». Прежде всего, он довольно тихий. Но еще важнее, что мотор обеспечивает кроссоверу отличную динамику: там, где есть возможность, этот Suzuki просто выстреливает с места! И на шоссе, как выяснилось, проблем нет. Нужно обогнать пару-тройку фур или легковушек? Запросто – «японец» легко ускоряется даже с приличных скоростей. Появляется оперативный простор на трассе? Тоже не вопрос, чуть-чуть придавил педаль «газа» – и вперед! Vitara отвечает бодрым ускорением, причем набрать, к примеру, на немецком безлимитном автобане максимальные 180 км/ч труда не составляет. Как видно, не напрасно инженеры добивались снижения массы конструкции – даже с полным приводом и «автоматом» машина весит всего 1185 кг.

Следующая остановка – австрийский Инсбрук. На этот раз столица уже трех Олимпиад, но уже зимних. Однако и в бесснежный сезон город дает возможность насладиться своими драгоценностями (наверное, такое сравнение навеял мне тот факт, что именно эти места – вотчина Swarovski). В здешних храмах – Кафедральном соборе Святого Иакова и королевской Хофкирхе – можно посмотреть росписи Альбрехта Дюрера, в музее Фердинандеум – шедевры голландских живописцев, а на главной городской площади сияет золотая крыша, увенчивающая балкон, с которого, как говорят, император Максимилиан наблюдал за рыцарскими турнирами. Но я нашел в этом городе обзорные площадки еще более эффектные. Например, с Городской башни открывается потрясающий вид на весь город и окружающие его хребты. А вообще в Инсбруке, несмотря на всю его миниатюрность, можно с удовольствием и пользой провести несколько дней кряду – есть тут и множество музеев, и экспозиция «Кристальные миры Swarovski», и фуникулер, идущий в горы. Увы, время поджимало, мне нужно было в Решенпасс, где уже собрались участники Suzuki Nine Knights. Так что вперед – в горы!

Больше драйва!

На горных трассах, когда требуется штурмовать подъемы и обгонять попутные машины на серпантинах, можно подстегнуть двигатель режимом Sport. Отклики на «газ» – словно в иных «заряженных» хэтчбеках! Да и 6-диапазонный классический «автомат» Aisin становится еще собраннее и энергичнее – активно задействует низшие передачи, при этом сохраняя не только потенциал для ускорения, но и ощущение запаса мощности под педалью. Пожалуй, японские конструкторы сумели хорошо отладить взаимодействие мотора и трансмиссии – за несколько дней тура по городам и весям Европы я к этой связке агрегатов так и не смог придраться. Более того, инженерам Suzuki стоит выразить особое уважение: даже при периодическом включении полного привода и активной езде, в том числе вне асфальта, выяснилось, что бензина в среднем тратилось лишь немногим больше 7 л на «сотню». Думаю, в менее энергичном режиме поездок Vitara вполне уложится и в свои «паспортные» 6,3 л/100 км.

Чем выше в Альпы, тем больше удовольствия от управления этим компактным кроссовером. И своим видом, и поведением он словно говорит, что это автомобиль для тех, кто любит драйв, энергию, кто легок на подъем. Да, именно так: легкость – вот главное ощущение, которое оставляет Vitara. Помимо бойкого мотора здесь также очень легкий руль – на каждое движение баранки SUV реагирует мгновенно, но предсказуемо. На тесной парковке он маневренный, на прямиках – устойчив, при входе в поворот аккуратно выписывает нужную дугу, а когда требуется – уверенно тормозит. Лишних кренов в поворотах нет, и с ездовым комфортом в целом все в порядке – подвеска хоть и плотная, но энергоемкая, дефекты покрытия отрабатывает четко.

И на асфальте, и за его пределами система полного привода AllGrip работает, на мой взгляд, отлично. Конечно, ее не следует переоценивать и заезжать туда, где место только настоящим вездеходам, но и хорошо просчитанная геометрия кузова, и 185-миллиметровый клиренс, и электронные ассистенты спуска с горы и помощи при трогании на подъеме позволили мне чувствовать себя за пределами асфальта вполне уверенно. Я вдоволь поездил вокруг горных велосипедных трасс, проложенных для участников фестиваля Suzuki Nine Knights, и с проходимостью автомобиля проблем не возникало. А ведь пришлось и горный ручей форсировать, и на крутые горки забираться, и по каменистым склонам вниз съезжать. Наверняка и московские сугробы зимой этот «японец» сможет разгребать спокойно.

Впрочем, его полный привод с четырьмя режимами, включающими «грязе-снежный» и функцию полной блокировки муфты с имитацией блокировок дифференциалов, будет кстати и на обледенелых трассах, и на размытых осенними ливнями проселках. Вот и на горном альпийском серпантине под стеной дождя машина ни разу не вильнула «кормой». Все под контролем, как и должно быть у настоящего спортсмена.

В когорте победителей

О том, какое место занимает в мировой иерархии маунтинбайка фестиваль Suzuki Nine Knights, можно судить уже по составу участников соревнований. В частности, тон снова задавал однозначный лидер мирового рейтинга, американец с русскими корнями Николай Рогаткин. Не обошлось и без рекордов: шведский райдер Эмиль Йоханссон шесть раз подряд приземлился из флипа, за что и заслужил титул рыцаря и абсолютную победу среди фрирайдеров. На втором месте оказался итальянец Диего Каверсадзи, поразивший зрителей коронным трюком frontflip superman и эффектной выкаткой в sendolf kicker. Хотя сами победители уверяли, что дело не во внешней эффектности, а мастерство – дело техники.

То же самое можно сказать и про Suzuki Vitara. Уровень оснащения кроссовера стал для нас настоящим сюрпризом. Тут вам и бесключевой доступ в салон, и круиз-контроль, и семь подушек безопасности в каждой комплектации, и климат-контроль, и аудиосистема с Bluetooth… Если попытаться описать характер этого SUV в двух словах, то первыми на ум приходят определения «драйвовый» и «разносторонний». Автомобиль хорош и в городе, и на природе. Он экономичен, предсказуем, послушен и отвечает большинству запросов современных молодых водителей – выглядит стильно, едет тихо и о безопасности заботится по высшему разряду. Пожалуй, не многие из конкурентов-«одноклассников» способны предоставить схожий пакет достоинств.  

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Suzuki Vitara

2015 - сегодня

984 999 руб.

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