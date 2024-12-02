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2 дек 2024

Белорусская марка Belgee пополнила свой модельный ряд седаном S50

Белорусская марка Belgee пополнила свой модельный ряд седаном S50
Автор фото: фирма-производитель

Белорусский автозавод «БелДжи» расширяет модельный ряд бренда Belgee новым бюджетным седаном S50, который был создан на базе китайского Geely Emgrand. Это уже третья модель в линейке марки после кроссоверов Belgee X50 (Geely Coolray) и Belgee X70 (Geely Atlas Pro)

Belgee S50 внешне полностью повторяет исходник, за исключением других шильдиков. Напомним, что длина седана - 4638 мм, ширина - 1822 мм, высота - 1460 мм, а колесная база - 2650 мм. Объем багажника - 500 л. Автомобиль доступен на белорусском рынке в трех комплектациях по цене от 57 600 белорусских рублей (примерно 1 750 000 российских рублей). Сроки выхода на российский рынок пока не сообщаются, но вероятно, это произойдет уже в начале следующего года.

Отличий в технике тоже нет. Belgee S50 оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая “механика” или 6-диапазонный “автомат”. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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