Белорусская марка Belgee пополнила свой модельный ряд седаном S50

Белорусский автозавод «БелДжи» расширяет модельный ряд бренда Belgee новым бюджетным седаном S50, который был создан на базе китайского Geely Emgrand. Это уже третья модель в линейке марки после кроссоверов Belgee X50 (Geely Coolray) и Belgee X70 (Geely Atlas Pro)

Belgee S50 внешне полностью повторяет исходник, за исключением других шильдиков. Напомним, что длина седана - 4638 мм, ширина - 1822 мм, высота - 1460 мм, а колесная база - 2650 мм. Объем багажника - 500 л. Автомобиль доступен на белорусском рынке в трех комплектациях по цене от 57 600 белорусских рублей (примерно 1 750 000 российских рублей). Сроки выхода на российский рынок пока не сообщаются, но вероятно, это произойдет уже в начале следующего года.

Отличий в технике тоже нет. Belgee S50 оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. В паре с двигателем работает 5-ступенчатая “механика” или 6-диапазонный “автомат”. Привод - передний.