Belgee X70 после рестайлинга стал похож на Geely Monjaro

Белорусская компания Belgee представила рестайлинговый кроссовер X70, созданный на базе Geely Atlas Pro

Внешне модель стала ближе к «старшему» Geely Monjaro благодаря новой радиаторной решетке с вертикальными ламелями. В салоне главным нововведением стала мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, однако Android Auto по-прежнему недоступен

Под капотом изменений нет. X70 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод – передний. Самая дорогая модификация дополнительно оборудована 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка – 7-ступенчатый “робот”. Привод – полный.

В России пока доступна прежняя версия Belgee X70, поставляемая с белорусского завода. Однако с учетом обновления на домашнем рынке логично ожидать скорого появления модернизированного кроссовера и у российских дилеров.

