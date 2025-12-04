Автомобильный портал Motorpage
4 дек 2025

Belgee S50 окончательно заменил Geely Emgrand

Автор фото: фирма-производитель

Седан Geely Emgrand официально ушел с российского рынка. Однако его заменил созданный на той же базе белорусский Belgee S50

Замена шильдиков для российского рынка уже стала привычной практикой. Ранее по такому же пути ушли кроссоверы Geely Coolray и Atlas Pro, которые теперь продаются как Belgee X50 и X70. Для российских покупателей в этом есть определенная выгода, потому что цены на автомобили, выпускаемые с белорусского завода, немного ниже. Однако остается сомнения, что модели будут получать рестайлинг и новые генерации, как в Поднебесной.

Belgee S50 оснащается тем же атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с. В паре с мотором может работать «механика» или «автомат». Привод – передний.

