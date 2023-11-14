Так незамысловато гламурная девушка подвела главный итог экономических преобразований в России, именуемых перестройкой. На самом деле, фраза звучала иначе: «Мы стали более лучше одеваться». Так даже вернее. Делу, как говорится, время, а костюмчик должен сидеть. Всегда. Сегодня лучше, чем вчера, завтра – лучше, чем сегодня

Вокруг нас всё действительно становится красивее и красивее. Городские улицы, здания и парки. Обстановка в квартирах, одежда, бытовая техника. Спортинвентарь и рабочие инструменты. И, конечно, автомобили. Сотни дизайнеров трудятся, делая их более привлекательными внешне. А по сути – превращая из «рабочих лошадок» в предметы роскоши. Ведь красота не может стоить дёшево.

Средняя стоимость автомобиля в России достигла трёх с лишним миллионов рублей. Инфляция? Да нет, не только. Просто к красоте «пристёгивают» и рост технического совершенства машин. Большинство даже бюджетных моделей оснащено сейчас так, что недавним представителям премиум-сегмента остаётся нервно курить в сторонке. Те же дисплеи мультимедиа по цветастости и размерам скоро будут соперничать с экранами в кинотеатрах. Электростеклоподъёмники навсегда вытеснили прежние «вёсла», автоматические трансмиссии – старую добрую «механику». А без всего этого – кто же купит сейчас машину? Какой чудак-ретроград умеет нынче переключать передачи, с помощью всего лишь пары ног оперируя аж тремя педалями? Тут до внедрения полного автопилота остались считаные дни, а вы про какое-то сцепление «времён очаковских».

Бюджет с элементами «премиума»

Между тем, автомобиль должен прежде всего ездить и возить. Без гламурных «довесков» вполне можно было бы и обойтись, если бы цена была пониже. Но ни производителям машин, ни продавцам-дилерам, ни банкам, выдающим кредиты на их покупку, это не выгодно. И автомобили правдами и неправдами становятся дороже и дороже. Да, но ведь лучше. Однако – дороже. Во времена той же перестройки считалось, что, если ты приобрёл машину дороже твоей годовой зарплаты, значит, живёшь не по средствам. А сейчас сколько зарплат требуется на самую бюджетную модель? Сорок? Пятьдесят? Шестьдесят? Да, можно взять кредит, однако при этом почему-то забывается, что автомобиль становится ещё дороже, причём, намного.

В Сети всё громче звучат голоса с призывами наладить в стране производство простых и доступных моделей из 90-х годов – ВАЗов, «Москвичей», «Ижей». Почему бы и нет? Или начать наконец импортировать из того же Китая что-нибудь ультра-бюджетное. Поэтому новости о том, что на нашем рынке вскоре появится «поднебесный» седан или кроссовер ценой до полутора (хотя бы) миллионов рублей, воспринимаются как манна небесная: ну наконец-то! Только новости новостями, а тот же Changan Alsvin где-то по дороге к нам из Китая «потерял» самую привлекательную версию, недорогую и с «механикой». Теперь, если вам нужен компактный седан, извольте выложить под два миллиона. Зато с автоматом и цветастым мультимедиаэкраном – как у людей, всё на уровне современных мировых стандартов и требований.

В Интернете сравнивают Alsvin с «Ладой Вестой» - мол, вот какой бы надо было стать российской модели. А мне кажется, что наоборот: это седан Changan должен бы подтянуться до тольяттинского. До универсала ему не дорасти точно. Его главный конкурент – ни разу не «Веста», а скорее, «Гранта». В сравнении с которой он оснащён получше, но не вдвое. А стоит в два раза дороже.

Да, здесь есть люк в крыше. Прекрасно. И «приборка» наполовину цифровая, хоть и монохромная. Такую бы нашим «бюджетникам», у которых набор информации до того скуден, что даже указателя температуры охлаждающей жидкости нет, а он, как показала практика, далеко не лишний. И хотя комбинация приборов в «Чангане» как будто бы родом из начала 2000-х годов, это плюс модели.

Достоинство её – и кнопки на руле. «Круиз» тоже есть, ищется легко, управляется тоже. Не надо лезть в инструкцию, чтобы разобраться. А вот поистине премиальная кнопка на правой спице руля вверху. При перестроении её можно нажать, и на экран мультимедиа выскочит картинка, отображающая, что находится в правой относительно автомобиля полосе. Удобно? Конечно. Только, на мой взгляд, для этого вполне достаточно штатного зеркала. К чему этот «премиум»?

Точно так же, как и дисплей мультимедиа. Да, богатый и ярко-красочный. Функций хоть отбавляй. Штатная музыка не блещет качеством? Открываем «страничку» с многополосным эквалайзером и настраиваем звучание по собственному вкусу. Правда, вкус надо иметь непритязательный. Меломану тут делать нечего.

В автоматическом режиме седан разгоняется с 80 до 120 км/ч примерно за 10 с, так же – на пятой передаче, выбранной вручную, а на четвёртой (сначала соскакивает на третью) – за 9 с. Данные о разгоне модели с места до 100 км/ч не приводятся, но можно предположить, что это 12-13 с.

Красотой сидений создатели машины тоже не озаботились. И вот что странно: передние кресла вроде довольно «плоские» на вид, однако вполне удобные. Можно высидеть дальнюю дорогу. Если вы не меломан, конечно. Потому что здешняя музыка может её испортить. Это особенно заметно на фоне тех моделей, в которых звучание аудио неожиданно порадовало. От заднего сиденья красоты не ждёшь – но ждёшь прежде всего простора. Здесь его немного, седан небольшой. Но ради него не пожертвовали объёмом багажника, и получилось, как с «Ладой Грантой»: самый большой «трюм» из всех её модификаций – у седана. Разница с «китайцем» в том, что у «Гранты» есть модификации кузова: седан, универсал и хэтчбек. А у «Чангана» нет. И ещё: у «Гранты» спинка заднего дивана складывается по частям в любом из салонов. А у «Чангана» нет. Никак. Прикручена накрепко. Это к вопросу о том, что важнее для бюджетного автомобиля – красота мультимедиа или практичность.

Плюс к тому – вернее, минус – под фальшполом багажника Alsvin содержит миниатюрную докатку. При том, что места под полом вполне достаточно, чтобы сделать выемку под полноразмерное колесо. Забавно, что один из китайских бизнес-седанов предложил нашим покупателям именно такое. При ослепительной внешней красоте.

Пик момента – за «облаками»

О мягких пластиках в салоне можете не вспоминать. Они здесь не только не из мягких, но и не из современных. Тщательно протопленный в холода салон модели пахнет почти также, как «китайцы» из ранних 2000-х. Только менее интенсивно. Но «печка» работает на славу. А пластиковые детали на неровностях наших дорог и поскрипывают, и постукивают. Примерно так же, как у «Лады Гранты», и заметнее, чем у «Весты».

Под капотом модели Alsvin полуторалитровый атмосферный мотор. В принципе, это неплохо. Так, с первого взгляда многие его элементы на виду, с заменой проблем не будет, можно сэкономить нормо-часы. Но тот же впускной трубопровод почему-то оказался в тесном пространстве со стороны моторного щита. Надеюсь, часто снимать его не понадобится.

В городских условиях всего лишь 98-сильный «атмосферник» динамикой совсем не радует. Даже при пустом салоне, без пассажиров. Представляю, как тяжело ему будет тянуть четверых дюжих мужиков, не говоря о пятерых. Женщины в русских селеньях тоже далеко не всегда Дюймовочки. Зимой для удобства посадки им, скорее всего, придётся снять зимнюю одежду, благо, в багажнике места для неё хватит.

Расстояние для ног пассажиров на втором ряду составляет примерно 26 см, немного, но и не критически мало. Здесь в угоду простора для седоков не пожертвовали объёмом багажника. По паспорту, в нём насчитывается 380 л, но визуально кажется, что «трюм» больше.

Думаю, что, помимо тесноты и теплоты салона, все отметят его шумность. Тут и ветер нагоняет шороха, и мотор, и трансмиссия не беззвучна, и отделка погромыхивает. Бюджет, как он есть. Хотите лучшего? Обратите внимание на более крупный и просторный седан Eado нового поколения, а то и на изящный Lamore – правда, уже за другие деньги. Ну и кроссоверы «Чангану» удаются явно лучше, очень симпатичен внешне Uni-T, а по дорожным повадкам – модели CS55 Plus и CS85.

С другой стороны, нашему рынку катастрофически не хватает именно «Алсвинов», не только в том виде, в котором они представлены, но и ещё более упрощённых: без цветастого экранчика на торпедо, без люка в крыше, без автоматической трансмиссии. «Шумки» недостаточно? Доделаем. Будут тканевые сиденья? Сами оденем их в чехлы из «кожзама». И скромного мотора тоже вполне достаточно.

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Кстати, на трассе двигатель, что называется, раскрылся. У него момент реализуется на очень высоких оборотах, где-то в районе 3500-4000 об/мин (а по паспорту это аж 5000 об/мин!), так что на хороших скоростях, например, порядка 120 км/ч, машина не «вянет», а неожиданно прибавляет ещё. Активный водитель порадуется, получит удовольствие. Но, скорее, в одиночку или с единственным пассажиром/пассажиркой. Вчетвером-впятером не получится.

С 98-сильным «грантовским» мотором китайский агрегат не сравним. Наш двигатель гораздо более тяговит «внизу», у него, скорее, коммерческий характер. И по удобству обслуживания и ремонта он, пожалуй, тоже лучше.

И ещё чем искренне порадовал Changan Alsvin, так это экономичностью. Во время теста я использовал 95-й бензин, хотя, скорее всего, атмосферный мотор легко «переварил» бы и 92-й. Так вот, трассовый расход составил от 6,0 литров на сотню при совсем уж пренебрежительном отношении к скоростным лимитам до 5,4 л при движении на «круизе» со скоростями в пределах 100 км/ч. Повторюсь только: с одним водителем и небольшой загрузкой. И всё равно – неоспоримый плюс модели!

Красота привлекает, скромность – побеждает

Трансмиссия «Алсвина» - пятиступенчатый «робот». Ступеней немного, и переходы между ними в движении заметны. В общем-то тоже – пусть, лишь бы переходили передачи одна в другую подольше, то есть, агрегат был долговечным. Хотя по ощущениям он напоминает тольяттинский АМТ, подвергавшийся критике и модернизации. В итоге АвтоВАЗ нашёл ему замену в виде «простого» автомата JATCO, ну и сохранил «механику». Интересно, если у нас количество приверженцев автоматов уже превышает тех, кто остался верен «механике, то каково это соотношение в Китае?

К чести «чангановского» «робота» можно сказать, что ручной выбор передач у него в стоимость включён. И, думаю, этот режим пригодится зимой на скользких и заснеженных дорогах. Летом большой необходимости я в нём не ощутил. Только проверил разгон на разных передачах. Итак, в автоматическом режиме седан разгоняется с 80 до 120 км/ч примерно за 10 с, так же – на пятой передаче, выбранной вручную, а на четвёртой (сначала соскакивает на третью, потом поднимает ступень к 110 км/ч) – за 9 с. Не рекордные показатели, но для бюджетника – вполне терпимые. Данные о разгоне модели с места до 100 км/ч не приводятся, но можно предположить, что это 12-13 с. Практически та же «Лада Гранта».

Курсовая устойчивость у «Алсвина» средняя. Ведь в подвесках – ничего хитрого: стойки «МакФерсон» впереди и скручиваемая балка сзади. Тормоза – дисковые «по кругу», это плюс на фоне «грантовских» задних барабанов (и не только её). Но это говорит больше в пользу удобства обслуживания, а не эффективности. Если жать на педаль не в полную силу, автомобиль будет замедляться вяло, как будто колодки не притёрты к дискам или имеют слишком жёсткий состав.

Эффектной управляемости от данного автомобиля ждать не стоит. Но и существенных недостатков в этом плане тест не выявил. На неровностях асфальта машина демонстрирует плотность элементов подвески, не раскачивается, но и не «спрыгивает» в стороны. На грунтовке, особенно на скользкой, смещения с курса возможны, но вступает в дело система стабилизации. Прыгать по кочкам вне дорог не рекомендуется. Топливный бак здесь металлический, расположен он чуть выше балки задней подвески, но в силу конструкции может получить вмятины от ударов о бугры. А моторный отсек не имеет никакой защиты снизу, даже пластмассового брызговика, так что уже заляпан грязью доверху.

Вот такой он, китайский седанчик Changan Alsvin. Седанчик-дачник, думаю, именно эти машинки будут украшать участки у наших «фазенд» в садовых товариществах вместо Kia Rio и Volkswagen Polo. По сравнению с ними «китаец» немного компактнее и проще, бюджетнее, по сравнению с Renault Logan – наоборот, богаче и симпатичнее. Нашим моделям он не конкурент, поскольку стоит вдвое дороже. При том, что не имеет в общем-то никаких решающих преимуществ (кроме экономичности). Критических недостатков в нём тоже найдено не было.

Нам всегда казалась излишней корейская и немецкая сдержанность, даже скромность оформления недорогих моделей. Но на фоне китайской «красоты» это выглядит теперь, как признак практичности, серьёзности, взрослости. Добавим, что модель пока не имеет никакой репутации на нашем рынке. А её потенциальным покупателям – коих много, даже очень много, учитывая уход из России «корейцев» и «немцев», - нужны удобство и практичность (совсем скоро мы расскажем об одной такой модели, фактически идеальной для нашего рынка). Да, с перестройкой мы стали «более лучше одеваться» - но не все восприняли это как главное и единственное достижение. Кто-то открыл больше возможностей для приложения своих сил, раскрытия своего потенциала, достижения успехов и высот. А одёжка приложится. Да, по ней встречают – но провожают, наверное, всё-таки по делам.

В России Changan Alsvin предлагается в двух вариантах, оба с полуторалитровым атмосферным мотором мощностью 98 л. с. и роботизированной трансмиссией с пятью передачами. Стоимость – 1 755 000 и 1 799 000 рублей. Комплектация с механической коробкой передач из продажи исчезла.

Технические характеристики Changan Alsvin 1.5 5AMT ГАБАРИТЫ, ММ 4390 х 1725 х 1490 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2535 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 380 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1115 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1480 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 98 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 145 / 5000 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 6,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 40