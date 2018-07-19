Начиналось все многообещающе: некоторое время назад Datsun опубликовал тизер и намекнул на кросс-версию одной из своих моделей. А что? У Lada есть Vesta Cross, Renault готовит приподнятый Logan, а чем Datsun хуже?

Но все оказалось проще и сложнее одновременно. В начале года японская марка провела опрос в соцсетях о хобби владельцев седанов on-DO и хэтчбеков mi-DO и собрала информацию о том, каким они представляют автомобиль мечты для своего увлечения. В опросе победили рыбаки, а в российском отделении Datsun реализовали их пожелания.

Экспериментальный хэтчбек получил увеличенный за счет проставок с 174 до 180 мм дорожный просвет. Колесные арки получили пластиковые расширители, которые прикрывают кованые 15-дюймовые колеса с шинами Michelin Cross Climate. 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л.с. оставили без изменений, а коробке передач укоротили главную пару, теперь она составляет 4,31 против 3,9 у обычного хэтчбека.

Кузов машины окрашен защитным матовым составом, которым обычно обрабатывают свои автомобили любители внедорожных покатушек, моторный отсек получил 4-миллиметровую защиту из алюминия. Были загерметизированы все дренажные отверстия и подкапотное пространство. Дополняют облик светодиодная «люстра» на крыше и бокс Thule объемом 300 литров.

Салон претерпел куда более серьезные изменения: здесь осталось всего два места, а всю заднюю часть занимает шкаф с ящиками для рыболовных снастей, палатки и мелочевки. За задней правой дверью закреплены лопата и топор. В оснащение машины также входят два троса (рывковый и буксировочный), шаклы и тент с боковыми стенками.

Купить такую машину нельзя, но слово «экспериментальный» все же оставляет надежду на то, что Datsun сделает кросс-версию mi-DO. Возможно, ее покажут в конце августа на международном автосалоне в Москве.