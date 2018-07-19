Автомобильный портал Motorpage
19 июл 2018

Datsun представил кросс-версию хэтчбека mi-DO

Datsun представил кросс-версию хэтчбека mi-DO
Автор фото: фирма-производитель

Начиналось все многообещающе: некоторое время назад Datsun опубликовал тизер и намекнул на кросс-версию одной из своих моделей. А что? У Lada есть Vesta Cross, Renault готовит приподнятый Logan, а чем Datsun хуже?

Но все оказалось проще и сложнее одновременно. В начале года японская марка провела опрос в соцсетях о хобби владельцев седанов on-DO и хэтчбеков mi-DO и собрала информацию о том, каким они представляют автомобиль мечты для своего увлечения. В опросе победили рыбаки, а в российском отделении Datsun реализовали их пожелания.

Экспериментальный хэтчбек получил увеличенный за счет проставок с 174 до 180 мм дорожный просвет. Колесные арки получили пластиковые расширители, которые прикрывают кованые 15-дюймовые колеса с шинами Michelin Cross Climate. 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л.с. оставили без изменений, а коробке передач укоротили главную пару, теперь она составляет 4,31 против 3,9 у обычного хэтчбека.

Кузов машины окрашен защитным матовым составом, которым обычно обрабатывают свои автомобили любители внедорожных покатушек, моторный отсек получил 4-миллиметровую защиту из алюминия. Были загерметизированы все дренажные отверстия и подкапотное пространство. Дополняют облик светодиодная «люстра» на крыше и бокс Thule объемом 300 литров.

Салон претерпел куда более серьезные изменения: здесь осталось всего два места, а всю заднюю часть занимает шкаф с ящиками для рыболовных снастей, палатки и мелочевки. За задней правой дверью закреплены лопата и топор. В оснащение машины также входят два троса (рывковый и буксировочный), шаклы и тент с боковыми стенками.

Купить такую машину нельзя, но слово «экспериментальный» все же оставляет надежду на то, что Datsun сделает кросс-версию mi-DO. Возможно, ее покажут в конце августа на международном автосалоне в Москве.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Datsun mi-Do 2015

Хэтчбек Datsun mi-DO подорожал

08 апреля 2015
Datsun mi-DO

Хэтчбек Datsun mi-DO будет продаваться дороже, чем ожидалось

03 апреля 2015
Datsun mi-Do 2015

Хэтчбек Datsun mi-Do вышел на российский рынок

04 марта 2015
Datsun mi-Do 2015

Бюджетный хэтчбек Datsun mi-DO теперь можно заказать в России

16 февраля 2015
Datsun mi-Dо

Опубликован прайс-лист на новый хэтчбек Datsun mi-Dо

06 февраля 2015
Datsun mi-Do 2015

Datsun mi-DO скоро появится в продаже

03 февраля 2015

 Новости Datsun mi-DO

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A8, BMW 7 series, Mercedes-Benz S-Class - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi (3.0) quattro 2018, bmw m760li xdrive 2017, mercedes-benz s 560 4matic 2018 Сравнительный тест
18 июля 2018

Audi A8, BMW 7 series, Mercedes-Benz S-Class
"Сравнение нового Audi A8 с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 series позволило нам определить психотип каждого из них"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 2018: вечные ценности или уходящая натура?
Тест драйв
13 июля 2018

Infiniti QX80
"Infiniti QX80: вечные ценности или уходящая натура?"
- harley-davidson sport glide легким движением руки
Мотоциклы
11 июля 2018


"Легким движением руки"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017: лебедка, лестница и… палатка на крыше
Тест драйв
09 июля 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот»: лебедка, лестница и… палатка на крыше"

Написано новостей:

2 1 6 0 2